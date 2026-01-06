即時中心／張英傑報導

國防部今（6）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（5）日上午6時至今日上午6時，共偵獲8架次軍機擾台，其中2架次逾越中線進入我空域；另有中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。此外，5日晚間還偵獲2枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲8架次主戰機及直升機出海擾台；其中2架次逾越海峽中線，進入我西南及東南部空域。

同時在5日晚間還偵獲空飄氣球2枚，一枚於晚間7時55分於基隆西北65浬處偵獲，高度2萬2,000呎，朝西北西方向移動，並於晚間9時55分消失；另一枚位於屏東西北130浬處，在晚間8時40分偵獲，高度2萬2,000呎，於晚間9時許消失。

另國軍還偵獲中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





原文出處：快新聞／中國再搗亂！國防部再偵獲15機艦、2空飄氣球擾台

