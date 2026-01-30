中國再擾台！國防部偵獲33機艦 19架次逾越中線

即時中心／連國程報導

中共頻頻擾台，國防部今（30）日公布最新共軍動態，自昨（29）日上午6時至今日上午6時止，偵獲中國軍機26架次、軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有19架次軍機逾越台海中線，進入北部、中部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，全程嚴密監控並適切應處。

國防部表示，自昨日下午3時25分至晚間8時，共有兩架輔戰機接近台灣北部海域；昨日下午1時35分至晚間8時20分止，更有主戰機、輔戰機及無人機共23架次接近我國中部海域，其中18架越過中線，國軍嚴密監控。

國防部強調，全力運用情監偵手段掌握，並派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。





國防部公布共軍最新動態。（圖／國防部提供）













