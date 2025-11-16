中國再放話！《解放軍報》威脅：日本全國恐淪戰場 警告介入台海3下場

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。現在中國又有新動作，中共中央軍委機關報《解放軍報》放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」，並警告若日本武力介入台海局勢恐造成的3大下場。

日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時，明確表示：「台灣有事，即日本有事！」她更強調，若中國對台採取武力行動，恐將構成「日本生存受到威脅的情況」，屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。這番言論一出，不僅在日本國內政壇引發熱烈討論，也立即成為國際媒體關注的焦點。

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》今（16）日刊登「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」的長文，內文稱，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極度危險且錯誤的決策陷入災難。強調「日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途」。

中共中央軍委機關報《解放軍報》放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。（圖／翻攝自微博）

接著，《解放軍報》報導中語帶威脅的分析了，若日本武力介入台海局勢恐造成的3大下場，首先是「惡化自身週邊環境」，稱如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。

第二則是「全國都有淪為戰場的風險」，報導中指出，日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變成軍民兩用基礎建設。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。《解放軍報》放話，「這顯示如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車」。

第三提到「再次被釘在歷史的恥辱柱上」，《解放軍報》表示，日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。日本發動的侵略戰爭曾經為亞洲國家人民帶來深重災難，作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國，這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的「自信」從何而來？

最後，《解放軍報》開嗆，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，不由玩火者決定。

