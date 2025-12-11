中國再次提醒公民「不要去日本」！ 這次理由不一樣：有地震

中國再次呼籲公民避免赴日旅遊，原因是日本最近有地震。（示意圖）

中共當局上個月因為不滿日本首相高市早苗對於台海危機的相關表態，呼籲公民避免前往日本旅遊或留學。而今（11日）中國外交部再度發出公告，提醒公民避免赴日，理由是日本最近有地震。

中國稱日本可能還會震 籲公民避免赴日

中國外交部的「領事直通車」微信公眾號今（11日）發文指出，12月8日以來「日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達7.5級。」造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，逾10萬人接獲避難指示，且日本相關部門也公告表示後續可能還有更大地震。

中國外交部和中國駐日本使領館提醒「中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息」，呼籲在日本的中國公民應遵循當地避難指令、加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區；若遇到緊急情況請及時報警並聯絡駐日使領館求助。

中國航空公司免費退改赴日機票 延到明年3月日本網友開心

事實上，中國外交部11月14日才發聲明提醒中國公民避免前往日本，理由是日本治安不好、發生多起針對中國公民的犯罪案件，有在日中國公民遇襲，且日本首相高市早苗「公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險」。

中國多家航空公司為此開放已經訂購赴日機票的民眾「免費退改票」，原本期限只到今年底，但雙方關係不見轉圜，各家公司上週陸續宣布延長期限，明年3月28日前的赴日機票都可以免費退改；消息一出讓部分觀光業者憂心，但卻也讓飽受觀光公害的日本民眾直呼簡直是提早到來的耶誕禮物。

