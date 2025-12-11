中國再次敦促公民近期避免前往日本

（德國之聲中文網）中國外交部12月11日再次提醒中國公民近期避免前往日本。在當天的記者會上，日本電視台記者提問，中國外交部發布提醒敦促中國公民暫勿前往日本，原因是發生了地震，請問這是否是針對日本首相發表涉台言論而采取的反制措施之一？

外交部發言人郭嘉昆回答道，日本近期連續發生多起地震，已造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續會有更大地震。

上月中旬，中國外交部以日本社會治安以及“日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論”為由，“鄭重提醒”中國公民近期避免前往日本。

上周日（12月7日），日本指責中國在沖繩附近對日本戰機進行雷達照射，進一步加劇了幾周來不斷升級的雙邊緊張局勢。日本首相高市早苗就雷達事件表示，這“極其令人遺憾”，“我們將冷靜而堅決地應對”。美國國務院發言人周二（12月9日）晚間就雷達事件回應稱：“中國的行為不利於地區和平與穩定。”

作者: 德聞 (綜合報道)