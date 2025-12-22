中國再次要求日本撤回「台灣有事」說 小泉進次郎冷回：沒這必要

小泉進次郎近日被問到是否認為要高市早苗收回台灣有事說相當困難，他直言「沒有撤回的必要」。（翻攝自防衛省臉書）

日本首相高市早苗上個月被問到台灣如果遭武力進犯時，可能對日本存亡造成威脅，因此不排除行使集體自衛權。此番言論被中國解讀成干涉台海內政、嚴正抗議，一再要求日方撤回言論，然而日方不以為然，一再重申對台立場，防衛大臣小泉進次郎近日再被問到這題也說「沒有撤回的必要」。

因為高市早苗的「台灣有事」說，中國單方面持續抗議，日中雙方關係緊繃，中國除了杯葛經濟、文化方面的交流，先前又發生日本自衛隊戰機遭中國航空母艦載機以雷達照射的事件，緊張狀態持續升溫，16日中方再下最後通牒，要求高市早苗收回相關言論。

日本防衛大臣小泉進次郎上週五主持防衛省記者會，《東京新聞》知名記者望月衣塑子提問說到，中國方面認為日中關係緊張恐怕是雷達照射問題的一大原因，也要求高市早苗撤回或刪除台灣有事的相關發言，問小泉「是否認為在這個問題上處理起來極為困難？」

小泉進次郎冷靜回道：「與其說是困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我的想法」。短短幾句話再次道盡日本政府的態度。

