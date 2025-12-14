即時中心／潘柏廷報導

國防部今（14）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，自昨（13）日上午6時至今日上午6時，共偵獲2架次中國軍機擾台；另有中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲2架次軍機擾台。

同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

廣告 廣告

快新聞／中國再添亂！國防部偵獲2軍機、7軍艦擾台

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國再添亂！國防部偵獲2軍機、7軍艦擾台

更多民視新聞報導

最新！美布朗大學驚傳校園槍擊案 已知2死8傷

戰火再起？敘利亞1槍手襲擊美軍「3死3傷」 川普揚言「嚴厲報復」

兩面手法？中官方低調紀念南京大屠殺 解放軍PO圖「大刀斬首日骷髏」威脅

