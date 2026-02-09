中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」

中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」

我英角色 Coser 在中國經常遭到攻擊。（圖源：僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式）

根據現場流出的畫面與討論，帶頭施暴者為一名扮演《火影忍者》角色「旗木卡卡西」的男子，影片中後續現場工作人員和警方帶走了該名男子。

然而事件發生後，該名涉嫌施暴的「卡卡西」Coser 在中國社群上公開發文，聲稱自己並沒有被警方拘留，只是單純接受問話後便離開。他更表示，當地警方把他的攻擊行為定為「見義勇為」，甚至還獲得了官方給予的謝禮。他在留言區回應網友時強調「事實就擺在這，只是他們不願承認」暗示執法單位認可他針對在中國爭議作品角色的攻擊行為。

這起事件也在網路上獲得關注，由於《我的英雄學院》先前在中國因部分劇情設定被指控「辱華」而遭到全面封殺，導致該作品的粉絲與 Coser 成為激進人士的攻擊目標。在施暴者的貼文底下，甚至出現大量中國網友留言叫好；然而，卻有另一部份當地網友不贊同，甚至貼出《火影忍者》也和《我的英雄學院》合作過：「中國不應該舉行cos漫展，這個東西本身就是一種日本文化輸出」、「把霸凌別人當做“見義勇為”，實在是…」、「中國人心理都扭曲了嗎？」