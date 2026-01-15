中國再用稀土「大棒」制裁日本 美中休戰期日韓遭遇「一拉一踩」

[Getty Images]

1月6日，韓國總統李在明在上海參觀抗日時期待韓國流亡政府舊址時，中國商務部突然宣布對日本實施軍民兩用物項出口管制。這份長達168頁、涵蓋上千項產品的禁令清單，包括稀土、半導體設備和先進材料等。

這一時機耐人尋味：李在明正在北京享受高規格禮遇，中國對日本出手，被視為中國對這兩位東亞鄰居「一拉一踩」的外交策略。

野村綜合研究所估算，若管制持續一年，日本損失將達2.6萬億日圓（約1140億人民幣），GDP下降0.43%。問題的核心在於，日本電動汽車電機所需的鏑、鋱等重稀土對華依賴度接近100%，中國斷供可能導致豐田和松下等企業的相關產品在數週內停產。

中國的舉動也引發西方反彈，公告發布一週後，G7財長在華盛頓開會，稱要「迅速減少對中國稀土的依賴」。德國提議用補貼支持非中國供應商。美國將禁令定性為「經濟脅迫」，加拿大警告這將損害中國的供應商信譽。

日本首相高市早苗1月8日接受NHK訪問時表示，「無法接受（中方加強出口管制一事），已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施。若各地都發生所謂經濟脅迫之類的事，情況將不得了。將與G7共同合作，冷靜應對。為了降低對特定國家的依賴度，將確實推動供應鏈強化。」

此舉帶給中國的潛在副作用同樣存在。2025年中國貿易順差首次突破1萬億美元，在消費和投資疲軟的情況下，出口成為主要增長動力。切斷對日稀土出口不僅影響出口數據，還可能引發日本在光刻膠、高端機床等中國產業升級所需技術上的反制。

中國出台禁令的時機

1月6日，中國商務部發布公告，宣布此項禁令。

日本地緣經濟研究所客座高級研究員町田穗高（Hotaka Machida）撰文分析稱，中國對稀土的「戰略管理」並非臨時起意：自2000年代初以來，中方通過限制出口量、推動國內企業整合，並強調「適當價格、適當數量」等方式強化對供給端的控制。

町田穗高進一步稱，在2014年世貿組織裁決中國早期稀土出口配額等措施不符合規則後，北京並未放鬆管控，而是改用出口許可制度延續出口約束；到2021年又把國內生產整合為四大企業集團，顯示稀土管控已被制度化為長期政策工具箱的一部分。

更深層的戰略考量在於，這次行動發生在一個精心計算的時間窗口。2025年11月，在韓國舉行的APEC峰會期間，中美兩國領導人達成了臨時貿易休戰協議。該協議核心內容包括美方暫停提升部分關稅，中方則暫停對美實施稀土出口管制一年。特朗普還宣佈將於2026年4月訪華。

這意味著從2025年11月至特朗普訪華前的約五個月內，中美雙方為營造積極氛圍，不太可能在貿易領域再次升級對抗。美國外交關係協會指出，這種「停火」使特朗普與習近平能夠推進此次訪問，這一安排在戰術層面為雙方提供了繼續向前的空間。

在美國自身處於「休戰」狀態、且急於穩定國內經濟的背景下，華盛頓未必願意為了日本而立即撕毀剛剛達成的對華協議。

「傳統上，日本的外交遵循一個清晰的模式：先鎖定與美國的關係，然後再面對中國。但現在的情況完全不同，」東京大學國際政治學教授佐橋亮（Ryo Sahashi）向彭博社表示。「美中關係相對不錯，所以日本不能再用過去『通過美國與中國談判』的老辦法了。」

「實際上只剩下兩個選擇：要么認真與中國進行外交接觸，要么暫時把事情擱置一邊。」他補充道。

日本的經濟代價與政治豪賭

日本60%-70%的稀土進口依賴中國，美國為80%，而歐盟對中國的依賴度更高，達到98%。 [Getty Images]

中國商務部宣布禁止向日本出口用於軍事用途的「兩用物項」後不到24小時，日經225指數下跌超過1%。

野村綜合研究所（Nomura Research Institute）首席經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）在1月7日發布的緊急評估報告中指出，如果中國的稀土出口限制持續三個月，日本將面臨約6600億日圓（約289億人民幣）的直接生產損失，全年GDP下降0.11%。若限制延長至一年，損失將擴大至2.6萬億日圓（約1140億人民幣），GDP降幅達0.43%。木內登英對路透社表示，「根本解決方案是日本能夠在國內生產稀土」，但這一目標短期內難以實現。

對於豐田、松下等製造巨頭而言，這場危機不僅意味著原材料成本上漲，更可能導致生產線的全面停擺。日本自2010年後已將對華稀土依賴度從90%降至目前的60%至70%，但在關鍵的重稀土元素上，突破極為有限。路透社數據稱，在用於電動汽車電機的鏑和鋱等重稀土元素上，日本對華依賴度仍接近100%。這兩種元素是高性能永磁材料的核心，任何供應中斷都可能導致汽車巨頭的生產線在數週內陷入停滯。

這種稀土供應被「卡脖子」的痛感，日本並非第一次經歷。2010年9月，中日因釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域撞船事件關係急劇惡化後，雖然中國政府從未公開宣布禁運，但日本企業在約兩個月內無法從中國獲得稀土出口許可。這場危機促使日本啟動了長達十餘年的供應鏈多元化努力，包括投資澳大利亞礦商、建立戰略儲備以及推動替代材料研發。然而，近年來隨著電動汽車需求激增，日本對中國重稀土的依賴度不降反升，使得2026年的這輪管制對日本產業界的衝擊可能更甚於2010年。

經濟壓力迅速轉化為政治震盪。高市早苗自2025年11月就任首相以來，一直以對華強硬姿態作為其執政品牌，尤其是她關於「台灣有事即日本有事」的表態，一度在保守派選民中贏得掌聲。但中國的反擊暴露了這種強硬路線的代價。日本經濟團體聯合會（經團聯，Keidanren）等產業組織開始公開表達不滿，向首相官邸施壓，要求在外交姿態與經濟現實之間尋求平衡。

中方禁令實施一週後，高市早苗做出了一個看似冒險的決定。據NHK報導，她正考慮在1月23日國會開議時即宣布解散眾議院，並在2月舉行大選。彭博社的分析指出，高市早苗或希望趁內閣支持率處於高位之際，通過提前改選來「鞏固權力/強化執政基礎」，並爭取更多國會席位。《日本時報》報導稱，高市的目標之一是穩定執政陣營在眾議院「脆弱多數」的局面，並「趁勢而為」，以便更順利推動後續立法與施政議程。

《日本時報》評論稱，提前改選是一場「趁支持度高而出手」的政治賭博，若無法轉化為議席優勢，其政策推進與政權穩定都將承壓。

對中國的潛在影響

中國的稀土儲量居世界第一。中國媒體報道說，中國稀土儲量的90%集中在內蒙古的白雲鄂博稀土礦。 [Reuters]

雖然中國對日本實施的精準打擊展示了短期威懾力，但也加速了西方陣營的警惕與聯合反制。就在中國商務部發布公告後一週，七國集團（G7）財長及央行行長在華盛頓舉行了緊急磋商。會議不僅包括日本在內的G7成員國與歐盟代表，還特別邀請了澳大利亞等資源生產國參與。

根據路透社報導，與會各國財長達成廣泛共識，誓言要「迅速減少對中國稀土的依賴」。德國財長在會上直接提議建立「稀土價格底線機制」（Price Floor），通過政府補貼來支撐非中國產稀土的市場價格，以防止這些新興供應商因無法與中國的低價競爭而破產。這是西方國家首次在財政層面討論如何通過公共資金來對抗中國在稀土市場的價格主導權。

稀土領域「去中國化」的努力已在發生。除了已在運營的越南、馬來西亞稀土冶煉項目外，加拿大和澳大利亞的礦產開發也在提速。日本方面則採取了雙軌策略：一方面加速開發「少稀土」甚至「無稀土」的永磁電機技術，另一方面推進在南鳥島（Minamitorishima）附近海底泥中提煉稀土的商業化進程。分析人士指出，一旦技術替代完成，中國在重稀土領域的壟斷地位可能永久失效——這與2010年稀土危機後日本成功降低對華依賴度的過程如出一轍，但外界普遍認為，短時間內很難完成替代。

中國此次實施的出口管制還包含了「長臂管轄」條款，即含有受控中國稀土的海外產品再出口也需獲得中國政府審批。商業資訊雜誌China Briefing援引歐盟商會的調查結果分析指出，這一條款產生了意想不到的「寒蟬效應」：由於新規引入了「域外管轄」，許多跨國企業為規避未來的合規風險與供應鏈不確定性，開始在新產品設計階段就主動排除中國供應商，即便短期內成本更高。據歐盟商會調查，已有約三分之一的受訪歐洲企業因此計劃將供應鏈轉移出中國。這種預防性「去中國化」，可能對中國稀土產業造成比單一禁令本身更深遠的長期傷害。

對中國經濟的短期影響也值得關注。根據世界銀行2025年中國經濟報告，中國當前的消費和房地產投資依然疲軟，淨出口對GDP增長的貢獻率異常之高。2025年中國貿易順差首次突破1萬億美元，凸顯對外需的極度依賴。在這一背景下，主動切斷對日本的稀土出口，不僅直接打擊出口數據，更可能引發日本在高端製造設備領域的對等反制。

中日貿易關係遠比表面數字複雜。雖然中國對日本保持貿易順差，但日本在光刻膠、高端機床、精密測量儀器等領域對華出口的產品，也是中國產業升級所亟需的「卡脖子」技術。

不過日本似乎目前並不打算讓這場「卡脖子」之戰升級。「日本應對中國『政策性發難』（policy tantrum）的默認做法是，既不尋求妥協的下台階，也不急於升級報復，」亞洲集團（Asia Group）執行合夥人、前美國資深駐亞外交官庫爾特·通（Kurt Tong）向彭博社表示，「相反，它的目標是耐心地耗過這段時間，期待中國最終冷靜下來。」