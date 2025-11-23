中國再禁日水產！北海道扇貝業者：不會困擾

▲中國宣布暫停日本水產品進口手續，不過日本扇貝業者直言「沒什麼好擔心的」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國大力反彈，不僅呼籲中國民眾避免到日本旅遊外，還在19日宣布暫停日本水產品進口手續。不過中國這一波抵制，似乎沒有影響到當地漁民，日本扇貝（俗稱帆立貝）業者直言「沒什麼好擔心的」，表示「不會覺得困擾」。

先前中國曾在2023年夏天，以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品。雖然在今年6月時，中國宣布有條件恢復日本37個地區水產品進口，但不包含福島縣等10個地區，並於本月5日自日本出貨，首批北海道6公噸冷凍扇貝。如今，過不到半個月再度因日中關係緊張而重新封禁。

根據朝日電視台報導，面對中國再次禁止日本水產，一家曾向中國出口扇貝的北海道業者並未因此出現動搖，並坦言「倒也沒有感到特別困擾。」

這家業者「進風」表示，2023年8月中方宣布禁止進口後，就逐步將原先出口到中國的扇貝，轉向國內的餐廳、居酒屋等餐飲業。業者表示，目前約9成的帆立貝皆在國內銷售，現在情況已趨於穩定。

從出口數據來看，「進風」前年對中國出口占自家總量37.6%，去年受禁令影響降為0%。

「進風」透露，目前正在開拓和擴大對美國和東南亞等地的銷售，公司出口額甚至增加0.9%，顯示水產品出口的「脫中」進展順利。

「進風」表示，目前已經收到來自美國等地的諮詢，「對我們公司來說，不論是面向國內餐飲店的扇貝還是其他海產品，我們都希望能夠持續擴大國內市場的銷售。」

報導也提到，關於日本水產品，台灣採取了與中國截然不同的做法。衛福部食藥署21日公告，全面撤銷對日本產食品要求提交證明文件等所有的進口限制。

