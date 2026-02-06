中國再禁日！RIIZE開唱前1天突公告 「他」不能上台

男團RIIZE日本籍成員將太郎。（圖／翻攝自IG）





中、日關係從高市早苗的「台灣有事論」後就急轉直下，連同娛樂圈都受到影響，日星在中國的活動紛紛被喊卡。男團RIIZE本將於明（7日）在澳門舉辦《RIIZING LOUD》演唱會，但今日一早主辦宣布日本籍成員將太郎確定缺席活動。

男團RIIZE澳門演唱會主辦宣布日本籍成員將太郎將缺席演出。（圖／翻攝自IG）

今日RIIZE演唱會澳門站的主辦透過IG宣布，明日將太郎將不會參加《RIIZING LOUD》演唱會澳門站，表示：「為了讓所有成員都能出席，本次演出相關人員此前一直在做周密準備，但由於突發的不可預見情況，成員將太郎最終無法參加本場演出。」並期望粉絲們給予諒解。

事實上，發布將太郎將缺席澳門演唱會前，RIIZE全員就已經從仁川國際機場前往澳門，對於日籍成員突然無法出席演唱會，韓國業界普遍認為和中日矛盾有關。



