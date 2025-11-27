中國再籲民眾避免前往日本！嗆日本治安惡化

▲中國駐日大使館今（27）日又發文聲稱日本治安惡化，近來多名中國公民在日本遭到無端辱罵毆打，再次提醒中國民眾避免前往日本。（圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，至今中日外交緊張仍未見緩和跡象，中國駐日大使館今（27）日又發文聲稱日本治安惡化，近來多名中國公民在日本遭到無端辱罵毆打，再次提醒中國民眾避免前往日本。不過，此言也引來日本網友反擊。

中國駐日大使館在官方X發文稱近年日本治安環境持續惡化，據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件。包含殺人搶劫等重罪則由8821件成長至14614件，增加約65.7％。

中國駐日大使館表示，今年7月以來，接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出。「近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷」。中國駐日大使館強調，均已在第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。然目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日本大使館最後再次提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民「切實提高安全防範意識，加強自我保護」。

日本當局反駁中方說法

日本媒體也關注到中國駐日大使館說法，《TBS電視台》報導指出，對此，日本政府公布了日本國內以中國人為受害者的惡性犯罪案件數目，指出過去3年來該數字大致維持相同水準，因此反駁稱「中方的指摘並不成立」。

還有日本網友在報導底下留言表示，「中國大使館說『日本的治安持續惡化』...某種程度上或許說對了呢。日本的治安持續惡化，是否與外國移民等人口的激增，以及入境旅遊人數的暴增成正比呢？不過，多虧了貴國實施的旅遊限制，日本的治安或許也能稍微恢復一點吧」，這則留言也成為獲得最多認同的留言。

日本外務省之前也曾表示，中國人受害的刑事案件逐年增加毫無根據，且指出相關案件中還包括不少是加害者為中國人的情況。

