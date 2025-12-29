中國再舉行圍台軍演 專家：欲測試日美台反應
（德國之聲中文網）2025年邁入尾聲，中國解放軍突然舉行「圍台軍事演習」。週一（12月29日），解放軍東部戰區發言人施毅宣布「正義使命–2025」圍台軍演登場，出動了陸海空軍及火箭軍，範圍涵蓋台灣周邊北部、西南部、東南部和東部。
自29日清晨約七點半宣布圍台軍演消息後，解放軍陸續公布演訓內容細項，包含以海空兵力實施「環台島戰備警巡」、在台海中部海空域展開「對陸機動目標打擊演練」、在台灣北部和西南海空操演「對海實彈射擊」、在台灣東部則有「對海突擊、區域制空、搜潛反潛」等科目。
中國官媒新華社也公布東部戰區聯合演訓區域圖及座標，宣布30日上午8點到下午6點舉行實彈射擊。
除了軍演之外，福建海警在29日組織艦艇編隊，在台灣島以及馬祖、烏坵附近海域展開「綜合執法巡查」；中國海警局東海分局發言人朱安慶聲稱，這是依「一個中國原則」依法管控台島及其副署島嶼的實際行動。這類巡查在近幾個月來已發生多次，在金門外海亦有「常態巡查」，台灣政府將此視為中方的「灰色地帶」襲擾策略之一。
「正義使命」演習的政治意味
據施毅說法，「正義使命」軍演目的是「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」，並對「台獨分裂勢力」和「外部干涉勢力」發出警告。觀察東部戰區的官方公告，好幾篇都以中英雙語呈現，同時向華語世界和國際社會傳遞訊息。
演習以「正義使命」為名稱，亦傳達出濃厚的政治訊號。
國際危機組織（ICG）資深東北亞分析師楊皓暐（William Yang）說，從中國官方今年對二戰「勝利」80週年的紀念，以及近期對日相高市早苗「台灣有事論」的回應，可以看到中方不斷在強化「台灣屬於中國」說法的正當性，欲把它合理化為「二戰後的國際秩序」範疇內。
楊皓暐向DW分析道，以中方角度來看，「國際秩序不斷受到挑戰，有『台獨勢力』，還有高市早苗這樣子的鄰國、尤其是二戰敗戰國的領袖，要去威脅二戰後的秩序、威脅中國對台灣的領土聲明……（解放軍）現在就是要用『捍衛國際正義』的姿態去進行大規模的圍台軍演」。
中國官媒及軍方社群平台對這次軍演的輿論操作，也明確直指台灣及其盟友，例如東部戰區發布的軍演影片以「進逼、奪權、阻逃」為標題，替演習設計的海報標題又以繁體字寫著「正義之箭，內控外驅」，上面畫有箭矢和綠色蟲子。《環球時報》稱，海報上的「漫天飛箭」意在呈現解放軍的無人機裝備具有「密集、迅猛、精準」等特性，能夠「直插島上的『綠蟲』」。
解放軍新聞中心的微信公眾號則公布過去幾次圍台軍演的範圍對照：相較於2022年美國眾院議長佩洛西訪台後的中國軍演、以及2024年兩次「聯合利劍」，這次「正義使命」演習的區域越來越靠近台灣。
該公眾號引用中國國防大學教授孟祥青說法，稱這顯示「圍島鎖鏈更緊」，直言這次設置的演訓區都在「台島的生死線上」，欲展現解放軍有能力封控基隆港、高雄左營海空域等重要港口與航線，且能切斷台灣東部的外援通道、阻止「外國干涉」。孟祥青說，這是要告訴台灣，「倚外謀獨是死路，回歸祖國是正途」。
解放軍圍台軍演前夕，台北市長蔣萬安才剛前往上海參加「雙城論壇」，重申兩岸交流與互動的重要。對此，台灣陸委會表示，這是中方「精心設計的兩手策略，一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊『兩岸一家親』，一面又劍指台灣」。
台灣國防部亦譴責中國發動軍演破壞區域和平，並已派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。
面對解放軍東部戰區釋放的政治訊號，台灣軍方在社群平台發表部隊訓練影片反擊，片中字幕寫道，「安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定」，強調台灣有必要加強自我防禦與備戰能力。
專家：中國欲測試台灣盟友反應
對於這次「正義使命」軍演，台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲批評「相當不智」。
蘇紫雲向DW分析這次軍演不尋常之處，包含時機點選在年末，而且是在台北與上海的「雙城論壇」之後發生；演習的科目亦不同於以往：除了「戰備警巡」之外，還包括「要港要域封控」、「外線立體懾阻」、「奪取綜合制權」和「諸軍兵種突襲」等，這表示解放軍欲奪取海空權，而且要阻絕外軍對台灣的支援。
此前，除了日相高市早苗表示若「台灣有事」，可能構成日本的「存立危機事態」；美國也發表新的國安戰略報告，談到第一島鏈的集體防衛，且川普政府剛批准史上最大規模的對台軍售。在蘇紫雲看來，解放軍可能希望以圍台軍演「向國際間宣告他對各國支持台灣的不滿」。
楊皓暐則說，這次軍演在宣布的時候便已經開始進行，顯示解放軍在短時間內把部隊派遣到戰備位置的能力越來越強，這一點值得警惕；透過這次軍演，中國也希望測試日本、美國和台灣怎麼反應。
楊皓暐指出，高市早苗涉台發言至今近兩個月來，中國不斷以經濟手段及「灰色地帶」策略來對日本進行「壓力測試」，但日方態度仍然維持強硬，因此中國欲藉軍演展現解放軍有能力維護領土完整和國家主權，警告「台獨勢力」及其支持者，並觀察日本的應對方式。
值得注意的是，「正義使命」也是解放軍在川普第二次任內首度發動圍台軍演。楊皓暐說，中國希望測試的是，川普是否會如同上一次任期或是像拜登政府那樣有強烈回應，還是會為了維持美中貿易戰「暫時收兵」狀態及雙邊關係穩定，而選擇不激烈批評或採取反制。
「如果美國的回應沒有如國家安全戰略裡面說的那麼強硬，其實北京是有辦法繼續做文章。」楊皓暐認為，若美方沒有顯著、大動作回應，可能會讓中國得以操作「美國默認了中國領土完整」等論調。
台灣朝野僵局為中國製造「縫隙」
至於解放軍要對台灣發出的訊息，楊皓暐認為，「很有可能是希望台灣國內在野黨去加強批評賴清德，持續用他們在立法院的優勢，去阻撓賴清德政府通過國防特別預算」。
楊皓暐說，台灣朝野之間的政治角力及憲政危機，讓中方看到了「縫隙」；而儘管在野黨政治人物繼續赴中國交流，但軍演顯示出來的是，北京「依照自己的步調推台灣統一的決心，已經非常明顯……他們（台灣在野黨）再怎麼樣努力過去對岸，強調和平、對話很重要，都已經越來越沒有辦法真的說服北京放緩這種很激烈的對台施壓」。
對於中國軍演，國民黨主席鄭麗文批評民進黨政府「錯誤的兩岸政策」才是把台灣推向「兵兇戰危」的原因，質疑賴清德不斷挑釁中國。民眾黨主席黃國昌則對中國表達「嚴厲譴責跟抗議」，稱軍演無助於兩岸和平。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周昱君
作者: 周昱君
