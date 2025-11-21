中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日

​中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。

高市早苗7日在日本眾議院答詢時，就在野黨議員提出的「台灣有事」假設性情境一席答辯，引發北京強烈反彈，對日本進行一連串報復，先是宣稱日本「治安環境惡化」發布旅遊警示、留學預警，又暫停今年7月中旬才批准恢復的日本水產品進口、中止今年7月恢復的日本牛肉出口政府磋商；日本方面則是為中國駐大阪總領事薛劍，在高市早苗答詢後提出「斬斷骯髒頭顱」等說法向中方交涉。

廣告 廣告

中日風波延燒之際，林佳龍連日喊話台灣民眾赴日本旅遊觀光、購買日本產品、運用社群媒體上網打卡宣傳用行動支持日本。賴清德則率先身體力行，於20日午間透過社群媒體貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，並註明是食用來自日本鹿兒島的鰤魚、北海道的帆立貝。貼文發布後，旋即受到日本媒體轉載報導，並登上日本地鐵的新聞看板，日本參議員梅村瑞穗也轉發該則貼文表達感謝。

中國外交部發言人毛寧20日主持例行記者會時，外媒《路透社》記者詢問，賴清德在社群媒體展示午餐吃壽司的照片，以此表達對日本支持，中國外交部有何評論？毛寧狠嗆，「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這個鐵的事實。」

林佳龍暴點日本干貝 吳志中、謝志偉在歐洲吃日本料理

然而，林佳龍晚間仍接棒賴清德，透過社群媒體秀出晚餐照片，在文中貼上中華民國與日本的國旗寫道，「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，暴點一大盤日本干貝刺身挺日本」。而後，正在歐洲出訪的吳志中也發文，貼出與謝志偉共用晚餐的照片寫道，「日本料理，法國白酒，比利時歐盟氛圍，充分的國際合作，捍衛印太地區和平與民主！」

謝志偉則在臉書表示，晚間找了一間日本料理店，與在歐洲發表演說並獲得熱烈迴響的吳志中，暢談世界現勢及台灣未來，「世界舞台，今天明日，自由民主，一路相挺。你挺我，我挺你；要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等，但是可以先吃吃地等。」

更多風傳媒報導

