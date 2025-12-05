中國再「丟包」3台籍詐欺犯 刑事局緊急赴松機帶回偵訊

社會中心／綜合報導

10名台灣籍詐欺犯，3日才剛被中國「丟包」遣送回金門，4日又傳出有三名詐欺犯，自行搭機返台，刑事局獲報，緊急前往松山機場，將人帶回偵訊，而其中兩名詐欺犯，在台灣有通緝身分，被帶到北檢發監執行，另外一名男子，則因為沒有遭通緝，訊問後獲得放行。

從中國服完刑，兩名遭遣送回台的詐欺犯，因為通緝身分，被帶回北檢執行科，進行完人別確認，隨即發監服刑，中國沒有依照過往兩岸共打機制，再度又以「丟包」方式，讓三名台籍詐欺犯，自行搭機返國，刑事局獲報後，緊急跑到松山機場，接機訊問，簡直把過去「共打協議」當空氣。立委（民）吳思瑤表示「這個事件讓我們看到，也許中方未來在處理這些事情，可以更嚴謹，否則畢竟是遣送相關的犯罪人犯，避免可能造成的爭議。」立委（國）陳玉珍表示「聽說是有給時間，只是說時間給的比較短，如果說給比較長的時間，大家互相來做相關的準備，會比較妥當，讓兩邊在接人的時候會比較好。」

只是這個月3日，10名服完刑的台籍詐欺犯，遭中國以小三通模式，從廈門搭船丟包金門，當中兩人沒被通緝自行返台，其餘八人都是通緝身分，四個人當場被發監，另外四個人視訊問訊後，撤銷通緝請回，沒料到4日再有三名台籍詐欺犯，直接從中國廈門，自行搭機回到台灣，其中一人沒被通緝，獲得放行，另外兩名通緝犯，則因為槍砲彈藥以及過失傷害通緝，立刻發監執行。律師黃帝穎表示「並沒有通知我們的執法機關，違反兩岸共同打擊犯罪協議，中國違反協議在先，也凸顯了中國非法治國家，對於任何已經簽訂的協議，都可以不遵守，這部份違反協議的精神，也凸顯中國非法治的顢頇。」

中國刻意「丟包」作法，無視兩岸司法互助機制，反而製造出更多問題。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

