即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院大選中橫掃對手，拿下三分之二絕對多數共316席，不過在中國輿論場中，焦點卻意外轉向中國裔日籍桌球好手張本智和，並被推上微博熱搜第一，成為輿論宣洩的對象，並遭點名其與日本桌球女國手石川佳純參拜神社為日本軍國主義的象徵。

桌球賽中國王楚欽獲勝

2026年海口亞洲盃桌球賽男單決賽8日晚間登場，中國選手王楚欽以4：2擊敗張本智和，上演「中日大戰」。相較於中國官方對日本選舉結果低調處理，微博關鍵字「中國軍網點名張本智和」卻迅速突升至熱搜第一，點閱數高達1.3億。

中國官方點名張本智和參拜神社

中國解放軍唯一官方新聞入口網站「中國軍網」在賽前特別發文，痛批張本智和與石川佳純，曾於2024年8月一同參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社，並指其為日本軍國主義的象徵。其並延伸批評寶可夢、名偵探柯南等日本流行文化，指其滲透體育與文化領域，呼籲民眾提高警惕，其目的是切斷真實歷史記憶的傳承，為「軍國主義復活」鋪路。

廣告 廣告

中國網友表示，「從不覺得張本智和有什麼好」、「應禁止張本一家入境」、「只要有日本人，世界就不得安寧」等言論。不過，也有理性留言表示「這是誰買的熱搜？」

張本智和父母為四川出身桌球選手

不過有趣的是，張本智和的父母過去皆為中國籍桌球好手，來自四川省隊，過去因中國桌球競爭激烈，移民至日本，從張姓改為「張本」。而張本智和與妹妹張本美和皆為日本出生的中國裔日本人，張本智和過往也曾因血統問題遭受批評，並且自小在日本桌球界嶄露頭角再到國際賽場與中國桌球強隊競爭，始終面對著爭議，但張本智和本人堅定自己其為日本人立場。





原文出處：快新聞／中國冷處理高市早苗大勝 官媒點名張本智和「日本軍國主義復辟」

更多民視新聞報導

官方親自打臉蕭旭岑「只比科長大一點」說！美國務院：谷立言充分代表美政府

《世紀血案》風波！民進黨感念林義雄付出：盼朝野共同落實轉型正義

王梅英接掌高院！談「痛苦使人謙卑」 盼司法讓人民信任

