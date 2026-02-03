中國冷血虐狗1／屁孩玩火「活活燒死薩摩耶」 慘叫3分鐘殘忍畫面曝光

中國江蘇2名男童屁孩玩火，害狗籠內的薩摩耶遭「活活燒死」。（翻攝飼主微博）

中國驚爆駭人虐狗案，江蘇2名小男童玩耍時將點燃的煙火丟入社區狗籠中，籠內的薩摩耶根本無法逃生，慘遭活活燒死，據傳牠痛苦悲鳴長達3分鐘，畫面瘋傳後網友齊聲痛批。

屁孩嬉鬧放火 狗勾命喪火窟

據監視器畫面，當時2名男童正在社區內玩耍，看到一個養著薩摩耶的狗籠，竟將點燃的煙火伸進去，隨後狗籠冒出火光及濃煙，2名男童才驚覺不妙，嚇壞大喊「著火了！」，隨著火勢越燒越大，薩摩耶受困籠內無法逃生，不停悲鳴最後慘遭活活燒死。

畫面可見，1名男童將煙火伸入狗籠內。（翻攝飼主微博）

代誌大條了！ 男童嚇壞

《極目新聞》報導，薩摩耶飼主透露，這2名男童事發前就曾丟過一次煙火，籠內也飄出輕煙，2人跑開後不到1分鐘原本打算再丟煙火，但因為煙變大作罷，其中1人持煙火跑去追雞，另1人這才發現火勢變大，驚喊失火了。

狗籠起火後，薩摩耶根本無法逃生。（翻攝飼主微博）

未成年闖禍，輿論怎麼看？

事件發生後，輿論迅速發酵，網友齊聲譴責2人行徑，同時也擔憂2人是未成年，會被輕易放過。

