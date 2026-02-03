中國冷血虐狗2／薩摩耶慘遭活活燒死！屁孩家長想「私了」 竟喊：不就是一條狗？

薩摩耶遭2名屁孩活活燒死，無處可逃。（翻攝飼主微博）

中國江蘇2名男童因好玩將煙火伸入狗籠，火勢一發不可收拾，1隻可愛的薩摩耶命喪火窟。飼主誓言為愛狗討公道，沒想到對方家長竟想花小錢或賠狗「私了」，甚至回嗆「不就是一條狗？」，讓飼主無法接受。

薩摩耶被燒死經過？

薩摩耶被活活燒死。（翻攝飼主微博）

回顧事發經過，這2名男童2月1日中午，將煙火伸入社區養著白色薩摩耶的狗籠，導致狗籠起火，狗狗全程慘叫長達3分鐘，過程中得知闖禍，1人驚喊「著火了！」，另一人嚇壞尖叫「把牠燒死了！」。

薩摩耶乖巧可愛。（翻攝飼主微博）

養了愛犬7年，薩摩耶飼主姜小姐與牠有深厚感情，其生前一張張可愛照片如今看來讓人於心不忍，姜小姐也要為了愛犬討公道。

飼主養了薩摩耶7年，對愛犬有深厚感情。（翻攝飼主微博）

為何飼主拒絕和解？

不過事後警方介入協調，男童家長竟提出花6000元人民幣或另外賠一隻狗「私了」，因此遭飼主拒絕，希望對方在社區群組中公開道歉；據《香港01》報導，聽聞飼主要求道歉，對方家長更直接回嗆「不就是一條狗？」，有必要上綱？惡劣態度讓飼主無法接受。

薩摩耶被活活燒死。（翻攝飼主微博）

姜小姐也在個人微博控訴，警方上門強行搶狗要毀屍滅跡，嘆說「第一次認識到世界這麼黑暗」；而中媒報導指出，警方表示尚在協助協調中。

