中國出動19機艦、1氣球擾台 國軍嚴密監控應處

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天(5日)公布，自昨(4)日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機12架次及共艦7艘，持續在台海周邊活動，其中有11架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域，另有一顆空飄氣球穿越我北部高空空域。

據國防部公布示意圖，共機活動時間介於昨上午7時15分至晚間8時25分之間，主戰機及無人機共6架次，其中5架次逾越中線。另於昨上午8時45分至下午2時45分，偵獲主、輔戰機計6架次在西南空域活動。

此外，國防部也發布中共空飄氣球動態，昨上午8時15分偵獲1顆空飄氣球，逾越中線地點位於基隆西南92浬，高度約1萬5000呎，該顆氣球隨後於上午11時10分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

