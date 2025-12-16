中國出動20機艦擾台 9架次越線侵擾我空域

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天(16日)上午公布，自昨(15日)日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機13架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。其中9架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

國防部示意圖顯示，昨天首波共機活動時間，介於上午7時30分至下午6時45分之間，主戰機及無人機計10架次在我西、北空域活動，其中6架次逾越台海中線。另外，昨天上午8時至下午5時40分，偵獲主戰機、輔戰機及無人機計3架次，在我西南空域活動。

海上動態方面，合計偵獲中共軍艦7艘，持續在台海周邊海域活動。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

