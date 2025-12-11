中國出動21機艦擾台 15軍機全數越線

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期在台海及印太地區軍事騷擾動作頻頻，國防部今天(11日)公布，自昨(10日)日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機15架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中15架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南空域。

據國防部示意圖，共機活動主要分為三部分。第一部分於昨天上午9時20分至今天上午6時，共出動主戰機及無人機計5架次，逾越中線進入我北部、西部及西南空域。

第二部分於昨天上午8時45分至下午2時45分間，共軍輔戰機及無人機計3架次，在西南空域活動；第三部分則於昨天上午8時10分至中午12時50分間，出動主戰機及無人機計7架次，進入東南空域活動。

在海上動態方面，國軍合計偵獲中共海軍6艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

