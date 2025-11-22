中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導台南晚間冒火！台南市消防局在今（21）晚8時40分獲報，白河區中正路上的下秀祐橋附近，有廢棄物突然燒起來，火勢猛烈，消防局立刻派出5車10人前往救援；沒想到，警消趕赴現場後才發現，火勢之大，需要支援，因此請環保局加派4台重機具怪手，並加派人車前往灌救，。目前火災仍在搶救當中，起火原因待查。原文出處：最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手協助灌救 更多民視新聞報導又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了火光衝天！台中潭子2樓鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫

民視影音 ・ 14 小時前