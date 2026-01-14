中國出動29機艦擾台 17架次軍機逾越中線

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天(14日)表示，自昨(13)日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機20架次及軍艦9艘，持續在台海周邊活動。其中有17架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東部空域。

據國防部所示意圖，共機昨活動分為三個區域與時段，第一部分為主戰機及無人機計10架次，活動時間介於昨天上午6時至下午6時30分，其中7架次逾越中線進入北部空域；第二部分為主、輔戰機計9架次，於昨天上午7時20分至下午2時之間，在我西南空域活動；第三部分則為直升機1架次，於昨天下午1時20分至下午5時35分，在東部空域活動。

在海上動態方面，合計偵獲中共軍艦9艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

