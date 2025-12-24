中國出動5機8艦 襲擾我西南空域

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天(24日)公布，自昨(23日)上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機5架次、軍艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有1架次軍機逾越台海中線，進入我西南空域。

據國防部所公布的示意圖顯示，昨天共機活動時間介於上午7時55分至下午4時40分之間，出動主戰機及無人機計5架次。其中1架次逾越海峽中線，進入我西南空域活動。

在海上動態方面，合計偵獲中共軍艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

廣告 廣告

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

6架次共機擾台 2架次逾越台海中線

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

操作FPV飆起來！ 陸軍沉浸式無人機飛訓競賽要穿越立柱、門窗

（圖多）「鋼鐵巨獸」晝伏夜出壓馬路 陸軍M1A2T戰車首參戰備偵巡

