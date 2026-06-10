中國出口靠AI暴衝！積體電路年增111% 美中科技戰從晶片禁令打到全球訂單

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國在堵中國算力，中國仍在用製造規模往外衝。

路透9日報導，中國5月出口年增19.4%，優於市場預期，背後最大動能來自全球AI投資熱潮。高科技產品出口明顯成長，其中積體電路出口年增111%，自動資料處理設備出口年增66.1%，貿易順差達1054.3億美元。

這組數字說明，美中科技戰不是只有美國禁令這一面。雖然華府持續限制中國取得先進AI晶片、半導體設備與高階算力，但中國仍透過製造規模、國家補貼、國產替代與全球訂單，把AI基礎建設需求轉化成出口成長。

廣告 廣告

積體電路出口年增111%，特別值得注意。這不代表中國已經突破所有先進製程限制，也不代表中國半導體全面追上台灣，而是顯示AI熱潮正在拉動更廣泛的晶片、模組、設備與資料處理產品需求。中國擅長的，是把國家政策與製造體系結合起來，把中低高階不同產品線全部推進全球市場。

路透也指出，中國家具、玩具、鞋類等傳統出口動能出現疲態，反而是高科技、清潔科技與AI硬體支撐出口。這代表中國出口結構正在被AI重塑，也代表全球貿易摩擦會從傳統製造，進一步轉向AI硬體、電動車、電池、太陽能、資料中心設備與半導體周邊。

這對台灣有兩層意義。

第一，台灣AI出口暴衝，中國AI出口也暴衝，兩者都證明全球AI基礎建設需求是真實存在的。第二，差別在於台灣握有先進製程、可信供應鏈與高階製造，中國則用國家規模與製造量能搶全球訂單。這不是誰完全取代誰，而是兩套供應鏈秩序正在競爭。

接下來美國很可能因此加快收緊管制。AI晶片、半導體設備、第三國轉單、晶圓代工、先進封裝與資料中心，都會被放進更嚴格的審查框架。

台灣要看清楚：中國不會因為被限制就停下來。

中國會用國家力量補洞，用出口規模搶市場，用AI需求撐住製造業。台灣要贏，不能只靠今天的領先，而要把技術、能源、資安、法規、國際信任與產業韌性全部做成系統。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

中國海警開始盤問台灣周邊商船！灰色地帶升級 海警版封鎖劇本浮現

中國海外投資也要國安審查！北京防堵資金、技術、企業外流 全球供應鏈進入築牆時代