中國出大包「把台灣變日本不可分割一部分？」 台日網友酸爆老共！

日本首相高市早苗上月提及「台灣有事」論，引發中國政府報復，中國更強硬指出《舊金山和約》對中方「非法無效」，引發台日網友台日狠酸中國立論等同「台灣仍是日本領土」。對此，財經專家徐嶔煌在《台灣向前行》節目中補充台日姓名對照表，曝光主持人張孟琦的最新日本名字。

徐嶔煌指出，《舊金山和約》的重要性，是日本在戰敗之後放棄對台灣的主權，除此之外，跟台灣主權有關的就是《馬關條約》、《開羅宣言》、《舊金山和約》，馬關條約是清朝放棄台灣、割讓給日本所簽，開羅宣言因為沒人簽名、被當新聞性質大於實質性質。而中國今天竟然不承認舊金山和約，聽到此事的網友們開始討論「馬關條約續約計畫」。

徐嶔煌一講完，來賓也紛紛搶答也替自己取好了「日本名字」，資深媒體人王時齊搶答「我超前部署、我是文山志玲」，律師陳又新也稱自己是「陳又新之助」，姓陳又、名新之助，徐嶔煌也笑稱主持人張孟琦可以改稱「弓長孟琦、長谷川孟琦、長村孟琦、廣田孟琦」，議員林延鳳則可以改名「小林延鳳」。

徐嶔煌最後補充，中國單方面否定《舊金山和約》，為了要嗆聲高市早苗，反而講讓日本跟台灣的網友兩邊都拿來惡搞，日本網友也在KUSO「台灣是日本的第48個都道府縣」，中國官方講了這個話，結果反而讓這個議題它平淡不下來，反而持續在炎上。

原文出處：中國出大包「把台灣變日本不可分割一部分？」 徐嶔煌笑：張孟琦可改稱廣田孟琦！

