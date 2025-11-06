中國出大招！資料中心用本土晶片「享50%電費補貼」 扶植國產AI晶片

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《金融時報》近日報導，中國近期大幅加碼電費補貼，針對採用國產AI晶片的大型資料中心提供最高達50%的電費補貼，目的在扶植本土AI半導體產業，降低對美國晶片技術的依賴，並在全球AI競賽中與美國抗衡。

報導引述多名知情人士指出，由於北京此前禁止國內頂尖科技企業採購輝達（NVIDIA）AI晶片，字節跳動、阿里巴巴、騰訊等大型科技集團只好改用華為、寒武紀等國產晶片。然而，這些國產晶片能源效率普遍不及輝達，導致資料中心用電成本大幅攀升，多家企業因此向主管機關反映營運壓力驟增。

經業界反映後，中國地方政府隨即啟動新的補貼政策。甘肅、貴州、內蒙古等資料中心密集省份已率先響應，對採用國產晶片的資料中心提供「最高減半」的電費補貼，但凡仍使用輝達等外國晶片的業者，則無法取得這項優惠。

金融時報認為，中國官方此舉顯示，希望透過政策推力改善國產晶片競爭力，促進半導體產業發展，並避免AI技術過度依賴美國企業，以在全球AI競賽中與美國抗衡。針對這項政策，上述提及的企業及地方政府均未發表回應。

