中國出生率創新低受關注 死亡率攀升恐藏玄機

中國2025年全年出生率為5.63‰，創下中共建政以來新低，死亡率8.04‰則是1968年以來最高。學者觀察，中國的生育率持續負成長，但實際情況可能比官方公布的數據還要嚴重；而死亡率攀升，則是中共正在逐年「攤平」疫情期間瞞報的死亡人數。

出生率持續下探 中國社會面臨嚴峻考驗

中國國家統計局日前公布最新人口數據，中國總人口在2025年底有14億489萬人，比2024年底減少339萬人，2025年全年出生人口僅792萬人，比起2024年的954萬人，降幅達到17%，被形容為斷崖式下跌；而出生率5.63‰寫下自1949年中共建政以來的新低。另外，中國2025年死亡人口1,131萬人，死亡率8.04‰創下從1968年以來近60年新高，整體人口自然成長率為負2.41‰。

廣告 廣告

旅美中國時事評論人蔡慎坤表示，中國去年出生數792萬，看起來已經非常低，但這還是官方給的數字，他認為很大程度上還是有「灌水」的可能性，搞不好中國現在的出生率已經比韓國還低，韓國政府這幾年「瘋狂砸錢」，已讓生育率有所提升。蔡慎坤：『(原音)你想想未來的中國，那恐怕非常之危險，存在的問題可能也會非常之突出，無論是就業還是家庭，可能今後都會碰到各種各樣的挑戰，或者是面臨非常嚴峻的考驗。』

華人民主書院協會常務理事曾建元則指出，對開發中國家或已開發國家而言，生育率下降是個普遍現象，少子化對中國帶來最大的危機會是勞動力的影響，將來中國的經濟發展，如果自動化的生產技術條件沒有提升，有關產品製造、出口和內需等都會下降，所以中國將面臨非常急迫的經濟轉型局面。

他說，由於中國政權不夠開放，整個政府的政策思維很容易忽略多數人民需要國家照顧，使得社會福利、公共資源不足；再加上中國傳統重男輕女，當人口下降後，兩性比例不平衡的情況將更加嚴重。曾建元：『(原音)在中國大陸這個情況早就出現了，這也會導致人口下降，因為兩性比例不平等，那這個問題會愈來愈嚴重。』

習近平打破任期制 也是人民不婚不育主因

蔡慎坤則談到中國人口快速下跌的起點應該是在2018年，那年3月11號，中國國家主席習近平修改憲法，開啟無限任期，對於不關心政治的年輕人來說，這或許是個無所謂的事情，不重要；但是，對於政治高度敏感的年輕人來說，組建家庭，結不結婚、生不生孩子可能都會有一定的影響。蔡慎坤：『(原音)因為如果年輕人對未來沒有信心，或者對未來他覺得看不到希望，那麼無論是組建家庭也好，還是生不生養孩子也好，這都可能現在是個非常重要的考慮因素。』

蔡慎坤說，早年很多中國人沒有接受教育，多有養兒防老的傳統觀念，認為子女愈多，福氣愈大；但經過幾十年，中國的經濟到了一個瓶頸期之後，尤其是獨生子女家庭，孩子已經過慣養尊處優的生活，此時想讓他承擔責任或是為未來的家庭和孩子背負更多重擔，恐怕這一代人是不願意的。

另一方面，中國人口呈現斷崖式的下跌，和2020年之後的疫情有很大關係，蔡慎坤提到許多中國人在這場疫情過後已經看淡了生死、看淡了家庭、甚至看淡了財富，不像過往那樣拚命追求財富。蔡慎坤：『(原音)這種變化很快就會體現在這個家庭、婚姻以及養育孩子方面，不婚不育的現象在疫情之後實際上是更加的普遍、更加的流行，因為很多人覺得「活著都是一種運氣了」，哪還奢望其他的東西？』

死亡率續升 恐為疫情死亡數瞞報「甩包袱」

除了出生率的問題，死亡率也值得關注，蔡慎坤表示，中國2025年的死亡人口達到1,131萬人，總人口少了339萬，比2024年下降的速度還快。他推測官方正在逐年攤平過去幾年的疫情死亡人數。蔡慎坤：『(原音)我感覺到這可能從某種程度上是在為疫情期間瞞報了死亡人數在「甩包袱」，中國的實際人口肯定現在是不到14個億的，但是官方他不能一步到位，只能慢慢的消化疫情期間這種暴跌的人口數據。』

曾建元則以中國的經濟成長率為例，地方政府向中央報數字，但紛紛大量「灌水」，最後讓整體數字兜不起來，所以，在整個政府資訊不公開的情況下，要說中共將染疫死亡人數平攤到這幾年的確有可能。曾建元：『(原音)這個可能性是存在的，會導致外界的這樣懷疑，主要也是因為他的政府不民主、資訊不公開，再加上過去有這方面的不良紀錄，所以外界的批評和質疑也並不是空穴來風。』

蔡慎坤說，在現今中國，要「躺平」的可能早就「躺平」了，絕望的人就乾脆連婚都不結，更不要說生兒育女，當一些自由的空間幾乎完全被剝奪，「拒絕跟這個官方合作」應該是中國年輕人最後一個選擇。