中國出生率跌至歷史新低！連續4年人口負成長

中國在2025年的全國出生率跌至歷史新低，人口已連續第4年呈現負成長。（示意圖／翻攝自pexels）





中國的人口警訊再度響起。根據官方最新統計顯示，中國在2025年的全國出生率跌至歷史新低，人口已連續第4年呈現負成長，儘管政府多年來力推生育政策，但仍難以扭轉少子化與高齡化交織帶來的衝擊。

中國出生率跌至歷史新低

根據《CNN》報導，中國國家統計局於今日公布，2025年出生率降至每千人5.63人，不僅低於2023年的6.39人，也顯示2024年短暫回升只是曇花一現，未能扭轉自2016年以來的長期下滑趨勢。數據顯示，2025年中國新生兒約792萬人，死亡人數則達1,131萬人，人口淨減339萬人，全國總人口約14億，仍居全球第二，僅次於印度。

同日公布的經濟數據顯示，中國2025年GDP年增率為5%，符合官方「約5%」的成長目標，主要由出口強勁支撐。去年該國的貿易順差高達1.2兆美元，抵銷內需疲弱與中美貿易摩擦的衝擊。不過，第4季經濟年增率僅4.5%，為2022年底以來最低，顯示成長動能已有趨緩跡象。

中國國家統計局局長康義表示，面對「外部環境快速變化、內部挑戰加劇」，中國的經濟仍展現高度穩定性。不過，由於出生率持續下探，也對政府扭轉少子化的努力形成重大打擊。

高齡社會壓力浮現

此外，人口老化問題也是中國須面對的問題之一，2025年中國60歲以上人口達3.23億，占總人口23%，較前一年再增加1個百分點。聯合國預測，至2100年，中國恐有一半人口超過60歲，對經濟與國防實力均構成深遠影響。

為刺激生育，中國也在近年陸續推出育兒補貼、簡化結婚登記、提供公立免費幼兒園等政策，各地也祭出稅賦減免、購屋補助與延長產假等措施。不過，分析指出，青年失業率偏高、育兒成本沉重，加上照顧責任多落在女性身上，使得生育意願難以回升，人口下滑趨勢恐難逆轉。

