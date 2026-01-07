中國列台獨頑固分子 劉世芳：繼續守護台灣

▲內政部長劉世芳說，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。（圖／記者吳翊婕攝）

[NOWnews今日新聞] 國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒。對此，劉世芳稍早回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

國台辦今宣布，將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。

陸委會表示，表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，並強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

對此，劉世芳則回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

