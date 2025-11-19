中國利用AI滲透台灣 賴清德籲國人提高警覺：避免下載中製應用程式
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨今（19）日下午召開中常會，身兼總統與民進黨主席的賴清德關切「中國利用AI協助滲透台灣」一事。他表示，政府會持續強化關鍵基礎設施，提升國家數位韌性與資安防護，也呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩的風險。
據發言人韓瑩轉述，賴清德在中常會致詞時提到，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，同時，也帶來威脅跟挑戰。台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。
據轉述，賴清德說，日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。
賴清德指出，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。與此同時，希望企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。
賴清德提出，中央黨部每年都會邀請外部資安專家來講課，提升黨工的資安意識，所以接下來兩週舉辦的資安課程，希望全體同仁都能夠撥空參加，了解新型態的資訊技術發展，以及可能的資安風險，也希望所有的黨公職，能協助政府宣導，呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，來降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。謝謝。
