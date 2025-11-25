中國到聯合國告狀！高市早苗不撤回言論 日本硬起來「致函聯合國反擊」

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中國駐聯合國代表傅聰先是在18日又在聯合國大會上怒喊，高市早苗言論極為危險，接著21日傅聰又致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）批日本，對此，日本駐聯合國代表山崎和之24日也致函給古特雷斯「反駁中方說法」。

中國駐聯合國代表傅聰先是在18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，高市早苗近期在國會發表的涉台言論錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。傅聰聲稱，「這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所做的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

接著21日傅聰又致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ），傅聰在信中寫道：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權與領土完整」，要求高市早苗撤回言論。

對此，據日媒《共同社》25日報導，日本駐聯合國代表山崎和之24日也致函給古特雷斯，信中強調「日本政府的基本國防政策是完全防禦性的被動防禦戰略」，並指出「中國聲稱日本在沒有發生武力衝突的情況下就會行使自衛權，此說法是錯誤的」。山崎和之表示，自1972年《日中聯合公報》以來，日本在台灣問題上的立場沒有改變，並表示希望台灣問題「能夠透過對話和平解決」。

