中國制裁到自己 旅客怨聲載道 日商家淡定

日本沖繩那霸國際通街景。(劉祐龍攝影)

日本首相高市早苗重申「台灣有事就是日本有事」後，中國加大對日施壓，並引發中國國內激烈反應。一艘從廈門出發、載有 2000 多名旅客的「愛達郵輪地中海號」原定 20 日停靠沖繩宮古島，卻在航程中突然宣布禁止下船，行程全數取消，整艘船被迫在海上漂一天，引發旅客不滿。





部分中國小粉紅稱「不上島就不給日本送錢」，但更多中國網友怒批「折騰的永遠是自己人」、「沒有契約精神」、「花錢買罪受」。





這波抵制行動持續擴大。自 15 日以來，中國已有超過 49.1 萬張赴日機票被取消，大阪旅宿、餐飲與交通業者陸續接獲退訂通知。一名在難波經營民宿的中國業者坦言「三年未遇過這種衝擊」，憂心若延續至春節將重創觀光業。然而，也有日本經濟學者高橋洋一認為，中國客減少反而可能緩和「過度觀光」，並有助於檢討不動產與旅遊政策。

面對中國報復，日本地方商家展現高度韌性與挺台立場。福岡多家店家受訪表示，雖有減少中國客，但對業績「影響不大」，並直言「高市首相已經做得很好」。博多百貨負責人也說，年底將進入聖誕與跨年銷售旺季，短期衝擊有限。





相關報導在日本社群引發熱烈回響，網友紛紛留言：「中國抵制根本傷不到日本」、「日本人只會更團結」。台灣網友也感嘆，日本展現「不靠跪著賺錢」的氣魄，反觀台灣部分政客與商界對中國態度軟弱，形成強烈對比。