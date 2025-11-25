中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，隨後川普又致電高市早苗，這場電話外交也被視為是中日「台灣有事」風波的延伸。對此，。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，台灣議題已實質上國際化，再也回不去「內政不容干涉」的老框架了。
矢板明夫在臉書上發文表示，這幾天引發熱議的一齣國際戲碼，莫過於習近平打給川普的那通電話。中方新聞稿裡沒有寫「應邀」兩個字，從這種小地方可以看出，多半是北京主動撥打。矢板明夫認為動機也不難猜，高市早苗對台海的強硬發言，引爆北京怒火。中國啟動各種對日「懲戒」手段，想給東京一點顏色看看。結果卻事與願違。高市不但毫髮無傷，支持率還不斷往上升。「這下中國顯然沒牌可打了，只好轉頭去敲華盛頓的門，希望美國老大出手『管一管你們家高市早苗！』
矢板明夫分析，川普確實在接到習的電話後不久就打給高市早苗，高市承認通了電話，語氣輕鬆，還笑說川普表示「很歡迎她隨時來電」。至於兩人談了什麼？高市語焉不詳。但是「這本身就透露了關鍵訊息——如果美方真的替中國施壓，日本政府通常會立即釋出一些緩和性的聲明，至少做做表面工夫。可這次一點動靜都沒有，完全沒有要給北京台階下的意思」。
矢板明夫強調，中國透過美國想間接逼日本讓步，明顯失敗。更重要的是此舉引發的結構性變化：中國自己把台灣議題送上國際舞台了。長期以來，北京最堅持的一句話就是「台灣問題純屬中國內政，外國不得干涉」，但這次，正是北京主動向美國提起台灣議題，希望美方出面處理日本的涉台言論。只要中國讓美國介入，就再也很難把台灣議題說成單純的「家務事」了。這不僅是一個象徵，更意味著未來台灣議題的討論、施壓、談判，很可能都不再侷限於兩岸，而是會持續牽動美日甚至更多國家。
矢板明夫最後3點結論，「第一，中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，甚至意外幫高市加了分，迫使北京不得不向美國求助，顯示手上的牌已經打到見底。第二，中國試圖透過美國向日本施壓的策略也徹底失敗，沒逼動日本半寸。第三，也是最深遠的一點，台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去「內政不容干涉」的老框架了」。
