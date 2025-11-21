中國制裁日本旅遊經濟 邱議瑩喊話國航、觀光署推千元折價券相挺 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

中國因不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」，而實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，引發國際關注。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，邀請黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵和黃捷出席，以行動力挺高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼；邱更喊話，國籍航空、交通部觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。

邱議瑩表示，中國針對日本發動經濟制裁，要求中國人不得赴日旅遊，讓日本觀光受到影響。她說，日本前首相安倍晉三喊出「台灣有事就是日本有事」，台灣今天更要趁這個機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。

邱議瑩說，台灣過去曾在311大地震的時候，第一時間伸出最大的援助，所以當台灣人到日本旅遊的時候，日本人知道是台灣來的，都會給台灣旅客很多感謝；而此時「台日友好」的情誼應該要在這個時候再度充分展現，所以今天邀請高雄市的立委們，一起發動「高市挺高市」。

邱議瑩也藉此向國籍航空喊話，表示中央普發一萬現金可以用來支持國人赴日旅遊，如果可以由國航發動一千塊折價券，結合觀光署跟日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案。她呼籲，展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

此外，針對總統賴清德吃日本水產大力挺日，邱議瑩也表示，這就跟當初台灣農產受到中國抵制時，安倍首相第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理，「製造爭端是中國、引起紛爭是中國、反應特別大動且不動就要用經濟制裁的是中國，絕對不是台灣跟日本」。她重申台日都是和平愛好者，所以「日本有事就是台灣有事，兄弟姊妹情誼大家互相支援、幫忙互相關心」。

許智傑則強調，日本朝野政黨都支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。林楚茵也表示，過去安倍首相吃台灣農產挺台灣，希望所以今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

照片來源：邱議瑩辦公室

