中國制裁日籍「挺台退將」！矢板明夫認：代價沉重

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中共政府不滿，頻頻祭出各種制裁動作表達抗議，中國15日以勾連「台獨分裂勢力」等原因再宣布制裁台灣行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，對此，我國外交部表達嚴正關切，並重申我國政府立場原則，印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析中國此舉影響，感嘆支持台灣將付出沉重代價，所以台灣的應對格外重要。

矢板明夫認為中國制裁岩崎茂，是為了達到「殺一儆百」的效果。（圖／擷取自"zo_bula_bula"X）矢板明夫在臉書發文表示，中國外交部宣布，對擔任台灣行政院顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂將軍實施制裁，「包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產」，中方給出的原因是「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」；矢板明夫從表面來看，這樣的制裁對岩崎將軍本人造成的實質損失似乎有限，他一生都在自衛隊工作，在中國應該也沒有重要資產，未來也沒有必要赴中的需求，認為「國家針對個人」的制裁影響有限。不少日本自衛隊高階將領，在卸任後轉而擔任大型企業的顧問，特別是在近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系與預算運作的人才，更受民間企業重視，多年的人脈與經驗對這些企業而言有實際價值。

中國制裁日籍「挺台退將」岩崎茂！矢板明夫認「代價沉重」揭對台影響

矢板明夫認為台灣的應對格外重要，否則恐怕願意承接這份風險的人會越來越少。（圖／擷取自X）

不過，真正問題是，許多大型日企也與中國保持密切商業往來，並在中國設有據點，一旦自己公司聘用的顧問遭到中國制裁，企業勢必會評估風險，是否會影響公司在中國的經營。因此中國的制裁動作，恐怕會讓這些日本企業和這些「被中國不喜歡的人」劃清界線，奪走這些人的主要經濟來源，且還能有「殺一儆百」的效果。矢板明夫表示，中國制裁的動作能讓其他退役將領意識到「支持台灣會付出沉重的代價」，今後恐怕願意承接這份風險的人會越來越少。因此台灣的應對格外重要，「若台灣在制度或實務上，為這些願意挺台灣、付出專業與經驗的人，提供更合適的報酬與角色安排，讓他們能安心、持續地投入交流合作，或許有助於維繫日台之間的長期互信」，「這不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度」。

