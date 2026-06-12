中國制裁祖先來自中國的菲律賓防長 鐵歐多洛反嗆北京：現代國家看的不是血統

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《放. 新聞／綜合報導》

中國政府近日宣布制裁菲律賓國防部長Gilberto Teodoro，理由是他多次就南海議題批評中國，並發表所謂「錯誤言論」。消息曝光後，引發國際關注。

不過，這起事件最令人玩味的，或許不是制裁本身，而是被制裁的人。

因為鐵歐多洛的家族祖先，正是來自中國。

多年來，北京最喜歡對海外華人與華裔族群強調「炎黃子孫」、「同文同種」、「血濃於水」，甚至經常把血緣與民族認同作為政治宣傳的重要工具。然而這一次，中國卻親手制裁了一位擁有華人家族背景、但堅決捍衛菲律賓國家利益的國防部長。

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這個畫面，讓中國官方長期以來的民族敘事出現巨大矛盾。

事情的起因並不複雜。

近年來，南海局勢持續升溫，中國海警船與菲律賓公務船、補給船在Second Thomas Shoal、Scarborough Shoal等海域多次發生對峙。作為菲律賓國防部長，鐵歐多洛始終是對中國態度最強硬的菲律賓官員之一。

他多次公開批評中國在南海的行動，認為北京正透過軍事與海警力量改變區域現狀，也多次呼籲國際社會共同維護航行自由與國際法秩序。

北京顯然對此極為不滿。

中國外交部因此宣布對鐵歐多洛實施制裁，禁止本人及家屬進入中國、香港與澳門，並限制中國境內機構與個人與其進行相關往來。

然而面對制裁，鐵歐多洛的反應卻異常平靜。

他表示，自己在中國沒有資產，也沒有前往中國的計畫，因此相關制裁對他沒有實際影響。

更重要的是，他沒有因此收回任何立場。

這也讓外界再次看見一個現實：在二十一世紀的民主國家裡，國家認同來自公民身分與共同價值，而不是祖先幾百年前來自哪裡。

中國官方長期以來習慣以民族、血統與文化作為政治動員工具，但鐵歐多洛事件卻剛好提供一個反面教材。

一位祖先來自中國的人，今天選擇效忠菲律賓；一位擁有華人血統的政治人物，選擇站在菲律賓國家利益的一邊；而中國對他的回應，不是「血濃於水」，而是一紙制裁令。

這等於是北京親自證明了一件事：他們在意的從來不是血統。

而是服從。

祖先來自中國可以，擁有華人背景可以，講中文可以；但只要立場不符合北京期待，不願意接受中國的政治主張，一樣會被視為敵人。

這也是為什麼近年來，越來越多亞洲國家開始重新思考自身的國家認同。

因為現代國家講的是主權、公民與制度；民主社會講的是價值與選擇，而不是血緣與祖先。

中國此次制裁鐵歐多洛，原本或許想展現強硬態度，卻意外讓外界看見其論述中的根本矛盾。

如果要用一句話總結這場外交鬧劇，或許再貼切不過：

中國制裁了一個祖先來自中國的人，只因為他太愛菲律賓。

而這句話本身，恐怕就是對中國共產黨最辛辣的諷刺。

（圖片來源：AI示意圖）

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