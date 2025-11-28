中國制裁觀光無效 日民眾：旅遊品質變好

日本的餐廳老闆伊勢恩明先生。（圖：陳威臣）

自從11月7日日本首相高市早苗，在國會回應在野黨議員岡田克也的質詢時，將「台灣有事」定義講的太過明白，而讓中國暴怒之後，中國政府便開始一連串「制裁」日本的行動，然而這樣的做法不但引發日本人的憤怒，也讓外界質疑這樣的做法是否有效。





當高市首相的發言引發風波之後，某些親中的在野黨議員，便有意無意的質詢高市是否要撤回發言，而中國政府隨後也在各個社群網站，發佈不少恐嚇性的言論，最後更是祭出了「勸導」中國民眾暫時不要赴日旅遊，並且暫停日本的水產以及和牛進口，企圖要逼迫高市撤回「台灣有事」的相關發言。

只不過雖然赴日的中國人變少了，但仍有相當數量的遊客到訪日本，「口嫌體正直」的情況不但讓小粉紅們氣急敗壞，也惹怒了廣大的日本人，根據最新的民調顯示，超過七成的日本民眾支持高市內閣，更有過半民眾認為高市首相發言沒有問題。





而在野的保守黨參議員百田尚樹，更表示依據學術單位針對禁止中國旅客赴日的措施，將會導致日本損失2兆多日圓為例，認為日本一億兩千多萬人口，平均一人大概僅負擔1萬8千日幣，還可以讓日本的旅遊品質變好，當然要「大歡迎」。





至於經濟再生大臣小野田紀美也認為，部分產業應該要「脫中國」，不能將雞蛋放在同一個籃子之中，擺脫過度依賴中國，才能確保日本國最大的利益。而中國的制裁措施，看在日本民眾的眼裡，根本就是莫名其妙，網路上更是一片歡樂，無不認為中國人少來日本，日本人會比較快樂，根本不在乎中國的制裁。





筆者就採訪了一位日本餐廳的老闆伊勢恩明先生，伊勢先生認為中國要制裁就隨便他們，沒有做中國人生意根本就不會受到影響，應該要多多與台灣等友好國家發展關係。





伊勢先生自己過去經常前往台灣，三十年前也曾赴台灣學習中文一年，覺得台灣是個很棒的地方，人們很和善而且東西很好吃，他非常喜歡台灣。伊勢先生也向筆者表示，他歡迎台灣朋友來日本玩，他也會去台灣觀光。





這次的事件意外的讓台日之間的關係，較過去更加緊密，而賴清德總統大啖日本海鮮的畫面傳到日本，也引發了一陣熱潮，不但頻繁出現在日本電車或是澀谷等顯示即時新聞的大螢幕上，日本媒體也廣泛的報導，這些應該都是中國政府完全沒預想到的發展。





就有日本專家認為，中國此舉主要是為了大內宣，讓中國民眾認為中共政權硬起來，甚至不少牆內粉紅以為日本被中國「嚴逞」之後，就要下跪求饒了。但事實上真相十分殘酷，而這一連串的事件最大受害者，應該就是住在日本循規蹈矩、認真過生活的中國人了



