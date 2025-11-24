中國制裁高市民調不降反升！黃暐瀚分析制裁無效關鍵：疫情後日本早習慣沒陸客
疫情後日本早已習慣沒有大量陸客、水產禁令才剛解禁不到一個月根本來不及恢復貿易、過去釣魚台稀土制裁經驗讓日本學會降低依賴
政治評論員黃暐瀚解析日本最新民調，讀賣新聞11月21至23日調查顯示，高市早苗內閣支持度從上月71%上升至72%，即使中國大陸針對「台灣有事論」發動全面制裁，包括拒買水產、拒絕觀光、海警加強巡邏、勸退留學生等施壓手段，日本民意仍力挺高市內閣。黃暐瀚在其個人直播中分析為何中國制裁未能如預期重創日本民意，關鍵在於三大結構性因素：疫情後日本早已習慣沒有大量陸客、水產禁令才剛解禁不到一個月根本來不及恢復貿易、過去稀土制裁經驗讓日本學會降低依賴。這些結構性因素使得「日本人對於那些制裁的感受沒有你想象中那麼嚴重」。
讀賣、每日兩大民調同步出爐：支持度全面上揚
黃暐瀚分析，11月24日兩份日本重要民調同步公布，結果一致顯示高市內閣民意穩固。讀賣新聞於11月21至23日的調查顯示支持度72%，較10月上升1%，不滿意度更從18%降至17%。每日新聞於11月22至23日的調查則顯示支持度65%，針對國會「台灣有事」談話，五成民眾認為沒問題。
黃暐瀚說，讀賣新聞民調這是繼高市早苗首相在國會發表「台灣有事論」、引發中國大陸全面抵制後的首份追蹤民調。他直言，「這個就是現在的事實，即便中國採取全面施壓措施，日本民眾並未因此動搖對政府的支持，反而出現不降反升的現象。」
疫情後曾經沒有陸客 日本社會早已習慣沒有陸客
針對外界原本預期中國觀光客不來會重創日本經濟和民意，黃暐瀚指出，疫情後中國觀光客數量本就大幅減少，日本社會早已適應這個狀態。「本來就沒有那麼多中國的觀光客，在疫情之後本來曾經就都沒有了，也都習慣了。」
黃暐瀚強調，日本人對於這次制裁的感受「沒有想象中那麼嚴重」，理由就是「本來就沒有那麼多中國的觀光客在疫情之後」，社會和經濟結構已經調整適應，因此這波觀光抵制的實際衝擊遠低於預期。
黃暐瀚分析：水產禁令才剛解禁不到一個月 制裁效果有限
第二個關鍵因素是水產貿易的時間差問題。黃暐瀚詳細說明，中國大陸自2023年因日本排放核處理水而全面禁止水產進口，「然後到了今年2024年的6月才恢復」，其中最重要的帆立貝干貝「11月5號才又解禁」。
他指出，「11月5號解禁，今天11月24號，還不到一個月，根本都還來不及裝船，送到中國大陸，開新的通路，都還沒送去，現在說不要了。」黃暐瀚認為，由於貿易往來根本還沒真正恢復，現在再次禁止的實際影響自然有限，「當然會有人失望」，但整體衝擊感受不深。
中國過去祭出稀土制裁反促日本降低依賴
第三個關鍵是歷史經驗帶來的結構轉變。黃暐瀚回顧2012年釣魚台事件，當時「日本把釣魚臺收歸國有的時候，中國也祭出了稀土管制的制裁」，但正是那次制裁，「日本對於中國稀土的需求量就下降了」。
他分析制裁的兩面性，「這種東西是兩面的，當你對一個事情強烈的制裁的時候，制裁完以後我發現說因為我有可能拿不到他的東西，我就要去轉到其他地方。」黃暐瀚認為，包含水產、觀光客等現在的制裁項目，「對日本來講為什麼沒有造成某些人的預期」，就是因為日本已經在過去的制裁經驗中學會分散風險、降低依賴。
中國祭出制裁高市民調並未下跌 黃暐瀚：日本人比想像中更支持高市
黃暐瀚在直播中多次強調要「面對現實」，批評某些人的主觀預測。他說：「為什麼沒有造成某些人的預期，哎呀現在中國一出手以後高市挫勒等，他一定會崩盤，為什麼沒有發生？」
他給出明確答案：「理由很簡單，第一個日本人比你想象中的更支持高市內閣，日本人比你想象中的更覺得他沒有說錯話，日本人比你想象中的對於那些制裁的感受沒有你想象中那麼嚴重。」黃暐瀚強調這三點是理解民調結果的關鍵，也是許多評論者未能預見的盲點。
讀賣民調：56%支持高市內閣對中強硬態度
由於讀賣新聞在10月底也進行過民調，黃暐瀚比較中國全面施壓前後的差別。最新數據顯示，56%的日本民眾支持高市內閣對中國的態度，過半民眾認同政府強硬外交路線。此外，74%支持高市內閣的經濟政策，63%支持18歲以下孩童每人發放2萬日圓補助，自民黨支持度維持在32%。
黃暐瀚在臉書寫道：「由於讀賣民調，十月底也進行過民調，剛好可以比較中國全面施壓前後的差別。」他認為這份對照數據最能說明日本民意的真實走向，「明明看到中國抓狂了，觀光客不來了，留學生建議不要去了，水產不買了，但還是56%的日本民眾說對中國的態度OK」。
支持高市內閣理由大轉變：個人領導力魅力大增7%
民調中另一個重要發現是支持理由的變化。因「對政策期待」而支持內閣的比例從10月的41%降至34%，但因「高市早苗個人領導力」而支持的比例則從15%大幅躍升至22%，單月增加7個百分點。黃暐瀚比喻這就像問「為什麼喜歡TWICE、為什麼喜歡BlackPink」，都是喜歡，但喜歡的理由在改變。
「沒有其他更好人選」的消極支持理由也從20%降至17%。首相個人信賴度更從12%上升至15%。黃暐瀚認為這組數據反映出，經過「台灣有事論」風波後，日本民眾對高市早苗本人的領導統御能力給予更高評價。
每日新聞民調：50歲以下年輕世代支持度破7成
黃暐瀚也分析每日新聞的民調數據，特別關注年齡層分布。18至29歲年輕人支持度達74%，30至39歲更高達76%，40至49歲也有71%。「應該是50歲以下破7成，不只有40歲」，顯示支持面向比預期更廣。
50歲以上族群仍維持60%以上的支持度。黃暐瀚認為年輕世代的高度支持特別值得注意，顯示日本新生代對於政府強硬外交路線的認同。同份民調中，50%的受訪者認為高市在國會的「台灣有事」談話「沒有問題」。
真正隱憂在內政經濟：物價不滿意度達52%
儘管整體支持度高，黃暐瀚也指出民調揭露的內政挑戰。關於物價過高的問題，不滿意度達52%，顯著高於滿意度的33%。他分析，「有可能未來高市內閣要被討厭，要被大家覺得說你換下來吧，他會痛的是痛在經濟跟物價，而不是痛在中國對他制裁。」
黃暐瀚在臉書總結，「儘管中國全面施壓，高市內閣支持度卻不降反升。內政經濟的議題，才是高市內閣的隱憂。日本國人眼前普遍支持政府對中國的強勢外交態度。」他認為物價控制才是高市內閣未來能否維持高支持度的真正考驗。
黃暐瀚批評「腦補發言」：要基於事實說話
黃暐瀚說某些缺乏事實根據的評論。他說，「現在目前高市的民調是高的。」某些人認為「中國全面制裁，高市民調重挫崩盤」的預測完全沒有發生。
「所以我們要就是論事，就是說日本人現在是支持高市的，這個你要面對現實。簡單講就是這樣，不要自己在那邊腦補說，因為有這些制裁所以高市完蛋了，半年就要下臺了，這種是腦補發言，因為沒有根據事實。」黃暐瀚認為評論政治必須基於客觀數據，「事實是什麼？事實就是現在目前民調還高」。
三大民調機構數據一致：JNN創歷史最高82%
黃暐瀚回顧上週直播內容，他在11月17日社群網站發文就引用了三份日本民調。10月23日讀賣新聞71%是史上第四高，11月3日JNN高達82%創歷史最高，11月16日共同社為69%。加上本週的讀賣72%和每日65%，「不同的民調現在目前看起來，每日新聞、JNN、共同社、讀賣，都同時往上升」。
他強調：「就是這樣啊，對不對，所以我才在想說這個就是現在的事實。其實東西就是這樣，你是騙不了人的。你以為就做一份民調就可以解決一切，沒有啊，不同的民調它有不同的結果，可是不同的民調現在目前看起來每一份都同時往上升。」跨機構的一致趨勢證明這不是偶然。
國會改選意願大降：56%反對解散重選
關於是否應解散國會重新選舉，民調顯示支持改選的比例從10月的43%降至30%，反對者則從49%上升至56%。黃暐瀚分析：「現在看起來高市首相跟整個執政團隊的民調是高的，他真的沒有必要去做那個事情，就是說把那個直接解散國會然後全部重選。」
他認為雖然有人想說到明年4月如果民調還是維持高點就試試看，「可是這個民意也要注意，當有40%的人說我是無黨無派的，而且有56%說我不希望國會改選」，在少數執政的情況下，穩定施政符合當前民意期待。
黃暐瀚主張：越是激情、越要冷靜
針對中日緊張關係，黃暐瀚在臉書發文特別強調「越是激情、越要冷靜」，這也是他上週和本週直播的主軸訊息。他表示：「身為力挺日本的台灣人，喜歡日本、愛去旅遊、多吃日食、多買日貨，就堅定開心地去做就對了，不用理會也有些人的看法跟你不同。」
黃暐瀚認為在民主國家，「意見不同很正常，不需辯論，不用爭執」。台灣社會對於日本「台灣有事論」存在不同聲音，有人支持、有人反對，甚至有人譴責高市，「這樣的看法都有，但沒有問題，民主國家本來就是各種意見都可以」。
理解中國大陸的憤怒但堅定立場給日本送暖
黃暐瀚用生動的「香菜理論」說明他的態度。他說：「理解中國大陸民眾的憤怒，但也給日本送暖。我理解不代表我會跟他一起。我理解你會吃香菜，但是有的人不吃香菜，我知道我知道。我知道你吃很辣，好來辣椒醬推過去給你，但是你吃的辣，我尊重我理解，我不吃可不可以？」
他強調：「所以我的態度就是理解中國大陸政府跟民眾對日本的憤怒，但也給日本送暖。」黃暐瀚認為台灣與日本「如此的緊密相連，如此的羈絆，不是一蹴可幾，不是一天造成的，也不是哪一個人造成的」，這種長期建立的台日關係需要珍惜維護。
內閣制特性：整個團隊共存共亡
黃暐瀚也分析內閣制國家的特性。他說，「他們不是人制，他們是整個團隊去。所以當一個內閣提出他們要振興經濟方案，積極政策的時候，他不是因為一個人而已，而是整個團隊。你看現在目前出事也是整個團隊在扛，而不是說這只有一個總統他講的話，以後後面的人大家作壁上觀，不是，是整個內閣共存共亡了。」
他認為這種制度有其優勢，「經濟成長的部分有提出相關的一些政策，可是大家對這個很期待，74%認為說很好，這個高市內閣是要振興經濟的內閣」，政策推動更具整體性，責任也由團隊共同承擔。
黃暐瀚：現在民調是高點但保持開放態度
對於未來走勢，黃暐瀚保持開放態度。他說：「以後往下掉，我開直播我的廣播，我也一定會告訴你高市開始往下滑了，日本人討厭他了，他可能準備下臺了。總會有那一天吧。」
但他強調現階段必須認清事實，「現在目前高市那個的民調是往上走的，甚至沒有因為中國的全面制裁的抗爭跟那種高壓力而下滑。你也不能就自己在那邊亂講說高市已經重挫，他要慘了，他這看起來沒有慘了。以後會不會下來不知道，可是現在民調高這件事情要認清。」
結論：制裁無效源於三大結構因素
黃暐瀚在分析最後總結，中國制裁未能重創高市民調的三大關鍵因素：疫情後日本早已習慣沒有大量陸客、水產禁令才剛解禁不到一個月根本來不及恢復貿易、過去稀土制裁經驗讓日本學會降低依賴。這些結構性因素使得「日本人對於那些制裁的感受沒有你想象中那麼嚴重」。
他認為綜合兩份最新民調可以得出明確結論：儘管中國全面施壓，高市內閣支持度卻不降反升，內政經濟的議題才是高市內閣的真正隱憂，日本國民眼前普遍支持政府對中國的強勢外交態度。
