中國制裁「慘輸」？赴日外國客「不減反增16％」狠打臉！

日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國官方陸續祭出多項對日制裁措施，以各方面進行施壓，並呼籲公民「近期暫勿前往日本」。昨（19日）高市早苗於記者會中，堅定重申「台灣有事即日本有事」言論，對台態度不變。對此，日本國土交通大臣今（20日）結束內閣會議後，受訪公開2025年訪日外國旅客數據，不減反增，較2024年多出16％，突破4000萬人次大關。





中國不滿高市早苗（左）挺台言論，抵制赴日旅遊。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ、中國外交官毛寧Ｘ）

2025年底中方不滿日相高市早苗挺台言論，抵制赴日旅遊作為施壓手段，當時中國官媒聲稱「超過54萬張飛往日本機票被取消」，不少人憂心會對日本觀光造成影響。根據日媒《日經新聞》報導，如今「真實數據」曝光，今（20日）日本國土交通大臣金子恭之出席內閣會後記者會，指出2025年外籍旅客高達4270萬人次，遠勝前一年（2024年）的3687萬人次，年增率為16％。

日本國土交通大臣金子恭之公布真實數據，訪日外籍旅客高達4270萬人次，年增16％。（圖／翻攝自金子恭之IG、日本國家旅遊局官網）

其中，中國旅客訪日佔全部的兩成多，受中國制裁影響，2025年12月訪日中客約33萬人，較去年同期減少45％。此外，訪日外國旅客激增下，帶來的商機更是不容小覷，消費金額再創新高，來到9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），較前一年（2024年）成長17％。金子恭之進一步分析，不僅亞洲遊客數增長，歐美、澳洲等國人數也增加22％，他有信心肯定「歷史上首次超過 4000萬是一個重大成就」。





