中國刻意升高對日衝突 放大明年美中高峰會籌碼

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日前中俄轟炸機在日本周邊聯合巡航，美日也隨即演訓回應。中日關係近月急速升溫至罕見的緊張程度。從「雷達照射」事件，到中國密集在黃海、渤海實施實彈射擊，再到外交戰火延燒至聯合國，日本首相高市早苗的「台灣有事、日本有事」答詢彷彿點燃一條長久堆積的導火線。然而，若從結構面觀察，這一連串事件更像是中國刻意塑造的高壓態勢，目的不是引發衝突，而是在美中明年高峰會前，最大化手中籌碼。

中國拉高軍事動作：嚇阻而非開戰

中國的政治手法向來是以強度掩飾弱點。中俄聯合空中巡邏固然罕見，但背後呈現的是中國拉攏俄羅斯、以共同對抗西方為名義的外交需求。這場巡邏選在日本周邊進行，使其更具政治意味。它既是向日本施壓，也是向美國展示中俄的軍事同盟，更是向國內宣示中國不會在台灣或釣魚台議題上退縮。然而，從俄羅斯的戰略疲態、從中國內部對經濟復甦的迫切性來看，這種高強度的軍事行動，更像是一種表演性威懾，其作用在於塑造氣氛，而非準備真正升高軍事風險。中國要的是效果，而不是升級。

日美立即反制：不允許中國掌握節奏

日美的反應亦相當明確。B-52轟炸機迅速飛抵日本海，與自衛隊戰機並肩演訓，這不只是反制中俄的姿態，更是美日同盟向中國傳達一個訊號：所有威嚇都能被對等回應。日本的意圖並不在於升高情勢，而在於讓中國明白，日本不會像中國預期的那樣，在壓力下退縮。近年的日美協作已經走向戰略協力常態化，從釣魚台、台灣海峽到西南諸島的演訓密度都在提高，其本質是一種穩定台海與周邊海域的戰略結構，而不是挑釁。

外交戰升溫：中日聯合國、G7交鋒

中國同時在外交場域全面開火，更凸顯其內外交迫的焦慮。中國常駐聯合國代表連續兩度致函秘書長，指控日本「復活軍國主義」，這種高度政治化的語言，是中國對日本常用的外交話術，目的在於把議題從實質安全討論轉向歷史情緒，企圖削弱日本在國際間的正當性。然而日方的反擊非常精準，不僅指出中國的指控毫無事實根據，還再度重申日本在台海議題上的一貫立場：尊重，但不承認中國的主張。這揭示一個關鍵現實：中國沒有它聲稱的那種地緣主導力，只要日本不退讓，中國的施壓效果就會迅速遞減。

在軍事與外交之外，中國對G7的不安也同步浮現。據報導，馬克宏考慮邀請習近平出席明年法國主辦的G7峰會，日本第一時間表達高度疑慮。G7是民主國家的價值平台，若習近平真的受邀，中國勢必試圖借此對台灣、日本進行國際輿論戰。日本的警覺反映的不只是外交判斷，更是長期對中國在國際場合操作輿論戰的深度了解。

我國國防部定期公布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，15日到16日，一天時間，偵獲共機13架次及共艦7艘，持續在臺海周邊活動。圖／中華民國國防部提供

明年美中領袖高峰會：日中對峙不會失控

然而，縱使中國動作頻密、語言高張，整體局勢仍遠未逼近戰爭爆發邊緣。理由並不複雜。中國承擔不起與日本直接衝突的經濟風險，也承擔不起與美日同盟正面對抗的戰略後果。更重要的是，中美已預定明年四月川普訪中、隨後習近平回訪，這意味著中國需要維持一個可談判的區域氣氛。

從日本的角度也能看出同樣的克制。日本會強烈批評、會演訓反制，但不會升高到不可逆的軍事行動。日本清楚理解，真正危險的不是中國的軍事表演，而是若美日因此被迫做出不必要的升級動作，反而會被中國成功牽動議程。高市早苗的發言雖是起因，但後續政策步伐卻展現出日本一貫的態度：緊張，但不失控；警覺，但不躁進。

日中清楚界線在哪裡，都不會跨越

因此，目前的中日對峙並不是一條通往衝突的直線，而是一場政治操作的拉鋸。中國需要一個強硬的外部戰場來掩飾內部困境，也需要藉軍演、外交抗議、聯合巡邏來塑造國內的民族主義氛圍；日本則需要透過明確反制來維持威懾力，確保中國不會誤判其退讓意願。兩者都清楚界線在哪裡，也都不會跨越。中日都在表演，但都知道不能演過頭。

這意味著，未來幾個月我們將看到更多演訓、更多外交指控、更多媒體敘事戰，但真正的軍事風險仍然有限。中日的緊張並非走向戰爭，而是走向談判桌之前的權力試探。中國用力，是為了談判能坐得更高；日本不退，是為了談判能坐得更穩。這是一場政治劇場，而非戰爭前夜。

