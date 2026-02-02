中國前司法部長唐一軍收賄案 一審被判無期徒刑

中國福建省廈門市中級人民法院今天今天(2日)一審宣判，前司法部長唐一軍因在逾十年間收受近2,000萬美元賄賂，被判處無期徒刑。

64歲的唐一軍於2020年至2023年擔任中國司法部長，他在先前曾出任遼寧省省長，以及中共寧波市委員會書記等職務。

自中國國家主席習近平2012年上台以來，發動大規模打貪行動；批評者認為，這項整肅行動也讓他得以清除潛在的政治對手。

福建省廈門市中級人民法院在聲明中指出，唐一軍於2006年至2022年間，濫用其「歷任職務所帶來的便利條件」，為「多個單位與個人謀取利益」。

法院表示，作為回報，唐一軍協助個人與企業進行首次公開發行(IPO)、取得銀行貸款、獲取土地及處理其他相關事務。

聲明指出，唐一軍共收受賄款1億3,700萬元人民幣(約1,970萬美元)。

法院指出，賄賂金額「尤其巨大」，對「國家與人民利益造成極其嚴重的損害」。

不過，法院也表示，考量唐一軍落網後坦承犯行、表達悔意與認罪，並配合調查，依法可對其從輕處罰，因此作出上述判決。

另一名前司法部長傅政華於2022年因貪腐罪名被判刑，他在當時被宣判死刑、緩刑2年，隨後改判無期徒刑。

中國當局上月也宣布，已對中國最具權力的將領之一、中央軍委副主席張又俠展開反貪腐調查；他是近幾十年來遭查辦的最高階軍方人士之一。