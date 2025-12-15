中國前官員控流亡美國仍遭監控 美聯社揭北京技術來自矽谷

中國黑龍江省雞西市、鶴崗市前副市長李傳良2020年時被中國當局指控，涉嫌濫用職權貪污人民幣31億元、挪用公款等罪，並於2024年遭查封1021處房產、扣押38輛汽車與18家公司股權。

李傳良本人則早在2018年即從南韓逃往美國申請庇護，並對外宣稱自己是因公開批評中國政府而遭打壓，同時否認所有貪污、挪用公款的指控；李傳良還表示，自己即使逃到紐約、加州與德州沙漠深處等地，都仍持續被北京監控行蹤。

美聯社報導指出，根據該社取得的數千頁法律、財產及公司文件、訊問筆錄，以及李傳良的醫療與出入境資料，再加上9名律師的訪談等資訊，都顯示李傳良案中確實存在證據被扭曲、逼供認罪，以及法律紀錄被篡改的情況。

而北京不僅監聽李傳良的電話、扣押資產，他的40多位親人、朋友和同事也遭警方拘留，部分遭拘留者還被拒絕接受手術或其他醫療照護，住處外也被安裝監控攝影機。

美聯社進一步調查後發現，過去25年來，美國科技公司共向中國警方、政府及企業出售了價值數十億美元的監控技術，除協助中國監控體系成形，也助長中國當局利用相關技術侵害人權、打壓異議聲音；即使美國國會與媒體多次示警，相關交易仍持續進行。

根據美聯社取得的數百封外洩電子郵件、政府採購資料以及企業內部簡報分析，過去10年中國用於監控國內外官員的技術，主要來自IBM、Oracle和Microsoft等矽谷公司；且IBM開發的監控軟體i2，也被前合作夥伴Landasoft複製，並出售給中國的紀檢委員會用以調查官員。

美聯社指出，這些技術能挖掘簡訊、金流資料、航班、通話及其他資料，以識別官員的親友關係和資產狀況。據中國官方數據，光是2024年利用相關監控技術，就識別並處罰了近90萬名「貪官」。

針對美聯社報導中的指控，IBM表示，已在2022年出售負責i2的專案部門，並擁有「完善程序」確保技術被負責任地使用；Oracle對此拒絕置評、Microsoft則未回應。

李傳良表示，「電子監控就像中國向全球投射權力的動脈，你每位親人的一舉一動都被大數據監控與分析。」

美聯社指出，李傳良如今已與親友完全斷絕聯繫，也無法獲得法律協助，他說眼前的處境看似毫無希望，但仍會繼續堅持下去。

