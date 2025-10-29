中國前3季90名省部級高幹被立案 比2024全年還多

（中央社台北29日電）中共中紀委、中國國家監委今天通報，今年1至9月全國紀檢監察機關共審查立案各級黨政官員78.9萬件，其中省部級幹部達90人，創中共20大以來新高。經中國媒體比對，去年同期被審查立案的省部級及以上幹部僅58人，去年全年也只有73人。

據財新網報導，光是今年第3季被審查立案的省部級幹部就占47人，不但超過第1至3季90人的半數，且創下2022年10月中共20大以來的單季新高。

通報顯示，今年1至9月，中國全國紀檢監察機關收到的信訪舉報共314.4萬件次，其中檢舉控告類的信訪舉報有99.6萬件次；此外，收到的處置問題線索197.6萬件。

根據通報，今年1至9月，中國全國紀檢監察機關共審查立案78.9萬件；其中省部級幹部90人、廳局級幹部3704人、縣處級幹部3.1萬人、鄉科級幹部10.6萬人；此外，同期審查立案的現任或前任村黨支部書記、村委會主任有7.2萬人。

在審查立案後，今年1至9月被處分者有67.7萬人，其中黨紀處分50.2萬人、政務處分22萬人；被處分省部級幹部41人，廳局級幹部2953人，縣處級幹部2.4萬人，鄉科級幹部8.4萬人，一般幹部9萬人，農村、企業等其他人員47.6萬人。

此外，今年1至9月，中國全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理137.6萬人次。其中，運用第一種形態（經常性批評教育、約談函詢）處理68.8萬人次，占50%；運用第二種形態（黨紀輕處分與組織調整）處理55.6萬人次，占40.4%。

運用第三種形態（黨紀重處分與重大職務調整）處理6.6萬人次，占4.8%；運用第四種形態（嚴重違紀涉嫌違法立案審查）處理6.6萬人次，占4.8%。

除受賄者外，今年1至9月行賄人員被立案者亦達2.5萬人，其中移送檢察機關3127人。

報導指出，2024年1至9月，中國全國紀檢監察機關審查立案省部級幹部58人，處分53人；2024年全年立案省部級及以上幹部73人，處分73人。

若以季別區分，中國今年第1、2、3季被審查立案的省部級幹部分別為13人、30人、47人，呈節節上升之勢；被處分的省部級幹部分別為14人、16人、11人。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141029