中國剛禁止日本水產！賴清德午餐就吃「北海道帆立貝」 網友憶鳳梨事件：換台灣伸援手

日本首相高市早苗相挺「台灣有事」引發中國跳腳，兩國緊張局勢升級，中國政府對此發出公告，從19日起全面停止進口日本水產品。不過總統賴清德今（20）日在臉書分享午餐，並透露食材是鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝，力挺日本水產力道明顯，對此有許多網友表示「台日友好」、「回報鳳梨之恩」，也有日本人留言表達謝意。

​中日近期局勢緊張，先是中國駐大阪領事薛劍揚言「斬首高市」引爆日本嘩然與抗議，隨後高市早苗於國會中說明「台灣有事」立場時，又引起中國炸鍋，北京因此動作不斷，包括祭出「避免赴日旅行」警示通知、於黃海實彈演習等，19日也宣布禁止進口日本水產品。​

而賴清德今日在臉書分享午餐，表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，也特別註明食材是來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，象徵以行動力挺日本水產。

對此有許多網友高喊「台日友好」、「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了」，也有日本人留言表示，「賴清德總統，您對日本漁民來說是莫大的鼓勵。我非常感謝」、「感謝總統閣下，台日友好萬歲」。

