中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石

（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

新華社報導，何立峰21日在人民大會堂會見到訪的哈德利（Stephen J. Hadley）一行。他表示，中美兩國元首稍早前在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明方向。

何立峰表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器；希望大西洋理事會發揮積極作用，推動雙邊經貿關係穩定發展。

據報導，哈德利表示，美中關係穩定十分重要，願繼續推動美中交流與對話。

中國專家表示，由於美國商界在中國獲利豐厚，1970年代以來，中美經貿關係一直充當著確保兩國關係穩定的「壓艙石」，使中美關係免受美國政府、國會態度和行動挑戰的影響。

專家說，2018年中美爆發貿易戰，美國將貿易和投資看作國家間的衝突，而非管控衝突的有效途徑，當時中美經貿關係變成了兩國摩擦升級的「導火索」。

美國總統川普重返白宮後，兩國上半年再度開打貿易戰，而川普10月底在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行會談並達成貿易休戰協議，雙方同意暫停限制措施一年。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141122