中國力求擴內需 專家：提高居民收入擴大有效投資

（中央社記者李雅雯台北21日電）中國力求擴大內需、增強消費、拉動經濟成長，擬將推出5年擴大內需戰略實施方案。專家認為，應對核心在於提振消費、擴大投資；關鍵在提高居民收入、找到新的投資成長點。

中國國務院新聞辦公室昨天召開記者會，國家發改委、財政部釋放政策訊息。國家發改委提及，政策重點將在擴大國內需求，擬將推出2026至2030年擴大內需戰略實施方案；財政部發布個人、企業貸款貼息等6大政策。

中國政府將擴大內需、增強消費、拉動經濟成長視作今年經濟工作首要任務，多名機構專家、經濟學家在第一財經報導闡述看法，直言提高居民收入、擴大有效投資等具體作為是政策方向。

粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，經濟回升、往好的方向發展必須依靠內生成長動能的增強，核心為提振消費和擴大有效投資。提振消費關鍵在於提高居民收入、增強消費信心；擴大有效投資需要尋找新的投資成長點。

萬博新經濟研究院院長滕泰認為，政府可透過發放收入補貼或消費補貼方式刺激消費，將原來用於低效投資、補貼生產和出口的資金大規模轉移到消費補貼，補貼方式最好不指定商品，提高中低收入者或普通居民的收入補貼。

財信金控首席經濟學家伍超明表示，預估第1季國內生產毛額（GDP）成長率落在4.9%左右，在「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）建設專案清單和中央預算內投資計畫提前下達情況下，第1季投資速度有望止跌回穩。

國家發改委國民經濟綜合司司長周陳昨天在記者會上表示，將致力於提高投資效益，促進物質資本和人力資本雙向奔赴、雙向賦能，「兩重」不少項目是直接「投資於人」。

他強調，將用好政府投資資金、優化政府投資結構，提高民生類專案政府投資比重，促進需求提升；另將繼續發行、使用新型政策性金融工具，帶動更多民間投資和社會資本。（編輯：廖文綺）1150121