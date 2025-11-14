中國加大對高市政權批評 日媒：終戰80週年助長反日

（中央社記者戴雅真東京14日專電）日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國抗議，中國政府與官媒近日不斷加大對於高市政權的批評力道，日本經濟新聞分析，這是因為中國把2025年定位為「抗日戰爭勝利80週年」，憂心如果在對日態度上「軟弱」，會激起輿論不滿。

中國外交部副部長孫衛東昨天深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市早苗7日在眾議院預算委員會有關「台灣有事」的發言提出抗議，要求撤回，並稱「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。

日本經濟新聞指出，中國外交部公開召見日本大使表達抗議，是2023年8月以來首次。當時中國因為福島第一核電廠排放處理水，召見時任駐中大使垂秀夫抗議。

此外，中共黨媒人民日報、環球時報以及共軍新媒體中國軍號，相繼發文對日方提出警告。中國軍號更是引用中國外交部記者會的內容，在X平台以日語、英文製作圖卡，揚言「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

朝日電視台指出，共軍以日語在X發布這類警告性訊息，極為罕見。此外，中國外交部發言人的X帳號也發布了類似貼文，被認為是刻意針對日本受眾發布訊息。

中國政府與官媒不斷加大對於高市政權的批評力度，日本經濟新聞分析，可能是因為今年適逢二戰終戰80週年，也是中國所稱的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，致力推出與抗日戰爭有關的電影與宣傳。如果在對日態度上被視為「軟弱」，可能會激起國內輿論的不滿。

高市10月底赴韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，曾與習近平會談，雙方再次確認要推動戰略互惠關係。不過，高市在慶州期間也會晤台灣代表林信義，引發中國強烈反彈。

大東文化大學教授鈴木隆指出，「習近平當時可能要求高市，在台灣與歷史問題上以更為審慎的態度對應。中國外交部或許認為高市這次的行動，對習近平不夠禮貌」。

他表示，美國總統川普政權目前對於台灣議題保持距離，也成為中國加強對日批判的原因之一。

另一方面，中國駐大阪總領事薛劍本月8日在社群平台X發表斬首言論，中國方面目前仍維持支持薛劍的立場，引起日本強烈不滿。在此背景下，日本電視台報導，消息人士稱，中國駐日本大使館因為擔憂反中情緒升高，已經對館內人員下達指示，要求盡量避免外出行動。（編輯：謝怡璇）1141114