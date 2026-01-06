中國加強兩用物項對日本出口管制 涵蓋稀土等逾千項

（中央社台北6日電）中國商務部今天公告，為維護國家安全和利益，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

中國今天加大施壓的舉動，恐全面衝擊日本經貿。中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

中國商務部官網6日下午發布「關於加強兩用物項對日本出口管制的公告」，宣布自即日起實施。這是中國商務部2026年第1號公告。

公告稱，根據中國「出口管制法」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。

公告稱，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

公告還稱，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

根據中國「兩用物項出口管制條例」，兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

中國商務部、海關總署去年底發布的2026年「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單所列物項，涵蓋可製毒品與化學武器的化學品、加工材料、電子、稀土（鎵、鍺、銻、銦相關物項）、電腦、電信和訊息、感測器和雷射器、導航和航空電子、船舶、航空航太與推進等專用材料和相關設備、化學製品、微生物和毒素共846項。另外還有核材料、核反應爐等相關物項和技術159項。（編輯：楊昇儒/徐崇哲）1150106