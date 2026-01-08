中國加強兩用物項對日本出口管制 稱民用不受影響

（中央社台北8日電）中國6日起加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千物項，引發日方抗議與日企憂慮。中國商務部今天說，中方目的是制止日本「再軍事化」和「擁核企圖」，涉及民事用途的不會因此受到影響。

中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

廣告 廣告

中國商務部下午舉行例行記者會，據官網發布，日本朝日新聞記者提問，兩用物項出口管制清單包括從稀土到化學物質等廣泛物項，上述內容都屬於管制物件嗎？特別是稀土也在管制範圍內嗎？公告提到「禁止一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口」，具體包括哪些組織或企業？

中國商務部新聞發言人何亞東稱，日本首相高市早苗涉台「錯誤言論」侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。高市上台以來，推進修訂「安保3文件」，其側近人士發表擁核言論，這是在試圖挑戰國際社會底線，暴露出高市和日本右翼勢力的一貫錯誤主張和持續推動「再軍事化」野心，挑戰戰後國際秩序，勢必損害地區和平穩定，危及世界和平與安全。

他宣稱，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終使用者用途出口，其目的是制止「再軍事化」和「擁核企圖」，完全正當、合理、合法。

何亞東最後說，中方始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，涉及民事用途的不會因此受到影響。對於展開正常民用貿易往來的相關方，完全沒有必要擔心。

共同社報導，日本外務事務次官船越健裕今天在外務省與中國駐日大使吳江浩舉行會談，針對中國加強兩用物項對日出口管制提出了強烈抗議，要求撤回該措施。

報導說，針對中國宣布加強兩用物項對日出口管制，日本國防產業相關人士紛紛表示「沒有足夠的資訊」，但不知所措的情緒正在擴大。至於日本汽車產業也有了警惕，依中方慣用的方式，日本可能會無法進口汽車零組件不可或缺的稀土。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150108